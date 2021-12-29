Кого мир потерял в 2021 году

Фото: newsroom.kz

В преддверии нового года вспоминаем тех, кого не стало в уходящем 2021 году в Казахстане и в мире.

Казахстан

Михаил Дорофеев





Источник: informburo.kz

30 января на 49 году жизни ушел из жизни известный казахстанский журналист Михаил Дорофеев. С 2015 года он занимал должность главного редактора информационно-аналитического интернет-портала Informburo.kz. Дорофеев работал в сфере журналистики более 25 лет: в региональных и республиканских СМИ Казахстана, таких как телеканал КТК, газетах "Экспресс К", "Мегаполис". Он также был ведущим программ "Портрет недели" (КТК), "Формула личности" ("Казахстан", "Астана-ТВ"), "Тема" ("Астана"), и "Открытый диалог" (Хабар).

"Он был профессионалом своего дела, обладал большим опытом работы. Являлся лауреатом премии Президента Республики Казахстан в области СМИ, академиком Академии журналистики, был членом Национального совета общественного доверия. Михаил Дорофеев внес существенный вклад в развитие отечественной медийной сферы, способствовал внедрению новых стандартов качества и профессионализма", – написано в телеграмме соболезнования от Нурсултана Назарбаева.

Причиной смерти журналиста стал инфаркт, незадолго до этого он лежал в больнице.

20 мая было решено учредить специальную премию имени Михаила Дорофеева "За лучший аналитический материал" на конкурсе для казахстанских СМИ "Аманат". Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер сената парламента Маулен Амимбаев. 17 ноября в альма-матер журналиста - Атырауском университете имени Халела Досмухамедова - учредили в его честь стипендию, а также открыли аудиторию, названную его именем.

Шот-Аман Валиханов





Источник: kyzylorda-news.kz

31 марта в возрасте 87 лет ушел из жизни казахстанский архитектор и автор герба Казахстана Шот-Аман Валиханов. За свою карьеру он создал большое количество памятников известных людям страны, таких как Шокану Валиханову, Шакариму Кудайбергенову и Кенесары хану, а также Монумент Независимости и Монумент "Сильнее смерти", посвященный жертвам Семипалатинского ядерного полигона.





Источник: ru.wikipedia.org

Нурсултан Назарбаев написал слова соболезнования в своей телеграмме и отметил большой вклад архитектора в культуру Казахстана.

"Шот-Аман Идрисович был человеком, внесшим своим многогранным талантом, высоким интеллектом и трудолюбием большой вклад в развитие национальной архитектуры. Он был руководителем творческой группы, создавшей Монумент Независимости в Алматы, а также автором множества памятников и архитектурных объектов, ставших культурным достоянием нашей страны. За свою жизнь он воспитал много талантливых учеников и оставил ряд научно-исследовательских работ. Верю, что его яркий образ навсегда останется в памяти нашего народа", – написал Назарбаев.

Абсаттар Дербисали





Источник: аlmaty.tv

15 июля ушел из жизни казахстанский религиозный деятель и бывший главный муфтий Казахстана Абсаттар Дербисали. 13 лет - с 2000 по 2013 год - он занимал должность Верховного муфтия РК, возглавлял Духовное управление мусульман Казахстана и был председателем Совета муфтиев Центральной Азии. С 2013 года был директором Института востоковедения МОН РК.

Последние дни жизни Дербисали находился в тяжелом состоянии в больнице, куда попал из-за пневмонии. Однако скончался он в отделе кардиологии от болезни сердца.

"Абсаттар кажы Багысбаевич был мудрым, дальновидным и жизнерадостным человеком, посвятившим свою жизнь науке и религиозному просвещению. За время своего пребывания на посту главы Духовного управления мусульман Казахстана он внес значительный вклад в повышение уровня работы муфтията, укрепление межрелигиозного мира и межнационального согласия в стране", – написал в телеграмме соболезнования Первый Президент РК.

Темирхан Досмухамбетов





Источник: eldala.kz

1 ноября на 73 году жизни скончался министр туризма и спорта Казахстана (2006-2011) и президент Национального олимпийского комитета РК (2010-2015) Темирхан Досмухамбетов.

"Темирхан Мынайдарович всю свою жизнь посвятил служению на благо страны, был личностью, внесшей весомый вклад в укрепление ее независимости. Достойно трудясь на разных высоких должностях, все свои силы и энергию прилагал для развития сфер туризма и спорта, законотворчества, процветания нашей столицы. Позднее, занимаясь предпринимательской деятельностью, способствовал развитию сельского хозяйства. Являясь умелым руководителем, обладая высоким гражданским сознанием, он, благодаря своему плодотворному труду, снискал большое уважение среди общественности", – написал Назарбаев в телеграмме соболезнования семье и близким Досмухамбетова.

Кожахмет Балахметов





Источник: inform.kz

6 ноября в возрасте 95 лет ушел из жизни государственный деятель Казахстана и экс-министр просвещения КазССР (1974-1987) Кожахмет Балахметов. Он избирался депутатом Верховного совета КазССР IX-XI созывов. Опубликовал несколько книг об образовании, а также о своей жизни, включая "Расцвет народного образования в Казахстане", "Школа на пути обновления", "Всполохи времени", "Мое время".

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов в своем посту в Facebook выразил слова соболезнования в связи с уходом из жизни казахстанского государственного деятеля.

"С большой скорбью получил известие о том, что сегодня ушел из жизни корифей отечественного образования, экс-министр просвещения Казахской ССР Кожахмет Балахметов. Кожахмет Балахметович внес неоценимый вклад в развитие образования в нашей стране. Он руководил сферой образования более 13 лет и уделял особое внимание вопросам обучения детей и молодежи. Наша последняя встреча состоялась этим летом, когда я поздравил Кожахмета Балахметовича с 95-летием. Он всегда отслеживал новости образования и делился своим опытом. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Кожахмета Балахметовича", - написал Аймагамбетов.

В мире

Ларри Кинг





Источник: esquire.ru

В самом начале 2021 года в возрасте 87 лет умер известный американский журналист и лауреат международной телевизионной премии Emmy Ларри Кинг. Будущий легендарный ведущий родился в Нью-Йорке в 1933 году в семье еврейских эмигрантов из Беларуси. Его имя при рождении было Лоренс Харви Зейгер. С 1985 по 2010 годы Кинг вел ток-шоу Larry King Live на CNN, а с 2012 по 2020 годы он был ведущим Larry King Now.

По подсчетам CNN, за свою 60-летнюю журналистскую карьеру Ларри Кинг провел около 50 тысяч интервью. В числе его гостей были Мартин Лютер Кинг, Далай-лама, Билл Гейтс, Маргарет Тэтчер, Владимир Путин и Опра Уинфри. Кинг был женат восемь раз (причем два раза на одной и той же женщине), всего у него было пять детей.

В начале января 2021 года у Ларри Кинга обнаружили коронавирус, в результате чего он был госпитализирован в Cedars-Sinai Medical Center в Лос-Анджелесе. 23 января ведущий скончался в больнице.

Андрей Мягков





Источник: ria.ru

18 февраля на 83-м году жизни скончался известный актер и народный артист РСФСР Андрей Мягков. Артист двух выдающихся российских театров – "Современник" (1965-1977), и МХАТ (с 1987 МХТ им. Чехова; 1977-2013) – он получил всенародную славу благодаря своим ролям в фильмах Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1976), "Служебный роман" (1977), "Гараж" (1979) и "Жестокий романс" (1984).

Простые и узнаваемые обыватели со своими историями неожиданной любви – Женя Лукашин и Толя Новосельцев – стали персонажами, благодаря которым Мягкова знают на всем постсоветском пространстве вот уже несколько поколений зрителей. При этом сам Мягков считал себя заложником чрезмерной любви людей именно к этим ролям, ведь их качества многие перекладывали и на самого актера. Вот что он говорил о своей роли в "Иронии судьбы": "Этот фильм поставил крест на моей карьере. Все считают меня алкоголиком, хоть в действительности спиртного я не люблю, а баню просто не-на-ви-жу! Я этот фильм уже не смотрел лет 20. Это насилие над зрителем, когда его показывают в новогоднюю ночь".

Причиной смерти артиста стала острая сердечная недостаточность. К нему домой была вызвана скорая, но, к сожалению, она не успела приехать вовремя: актер скончался до приезда врачей.

Владимир Меньшов





Источник: rg.ru

5 июля в Москве в возрасте 81 года ушел из жизни известный советский и российский режиссер, актер и сценарист Владимир Меньшов. Уроженец Баку, он учился в школе-студии МХАТ и позже окончил аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе в мастерской выдающегося режиссера Михаила Ромма.

Меньшов наиболее известен как режиссер фильма "Москва слезам не верит" (1979), который он получил "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке. Как и классические фильмы Рязанова, этот фильм разошелся на цитаты. Именно из "Москвы" мы знаем такие фразы как "Не учи меня жить, лучше помоги материально", "Какие люди – и без охраны", "Вечер перестает быть томным". Не все знают, но сам режиссер также появляется на несколько секунд в этом фильме. Классическими фильмами также стали картины "Любовь и голуби" (1984) и "Ширли-мырли" (1995).

Источник: kino-teatr.ru

Причиной смерти режиссера стали тяжелые последствия от коронавируса, который у него диагностировали за девять дней до кончины. Незадолго до смерти режиссер дал большое интервью, которое оказалось его последним, своей дочери Юлии Меньшовой. Этот разговор она выпустила уже после его смерти.

Петр Мамонов





Источник: ria.ru

Летом в Москве в возрасте 70 лет скончался известный музыкант и актер Петр Мамонов. Он стал популярен будучи солистом рок-группы "Звуки Му", которая была создана в начале 1980-х годов. Запомнится он и своими ролями в кино. В 1988 году Мамонов снялся в небольшой роли в фильме Рашида Нугманова "Игла" (1988). После этого была центральная роль в фильме Павла Лунгина "Такси блюз". Одной из самых известных и удачных его работ стала главная роль в фильме того же режиссера - "Остров" (2006).

Мамонов ушел из жизни 15 июля из-за осложнений от коронавируса. До этого артист находился в больнице, где был подключен к аппарату ИВЛ.

Жан-Поль Бельмондо





Источник: life.ru

6 сентября скончался 88-летний легендарный французский актер Жан-Поль Бельмондо. За свою 60-летнюю карьеру он снялся в более чем 80 фильмах. Свою первую роль Бельмондо сыграл у режиссера французской "новой волны" Жан-Люка Годара "На последнем дыхании" в 1959 году. Однако актером, известным по всему миру, стал после таких картин как "Чудовище", "Профессионал" и "Ас из асов".

Бельмондо ушел из жизни в своем доме в Париже. Президент Франции Эммануэль Макрон в своем Twitter-аккаунте назвал актера национальным достоянием страны, в котором каждый находил себя.

"Он был полон смеха, громких речей и ловкости. Он был великим героем и узнаваемой фигурой, неутомимым смельчаком и мастером слова", – написал Макрон.

Нина Русланова





Источник: gazeta.ru

21 ноября в возрасте 75 лет ушла из жизни советская и российская актриса, народная артистка РФ Нина Русланова. Она дебютировала на экране в 1967 году в фильме Киры Муратовой "Короткие встречи". На счету актрисы более 150 ролей в кино, среди которых - "Тени исчезают в полдень" (1971), "Афоня" (1975), "Мой друг Иван Лапшин" (1984), "Кин-дза-дза!" (1986), "Завтра была война" (1987) и "Собачье сердце" (1988).

Причиной смерти актрисы стали тяжелые последствия коронавируса – 11 ноября ее госпитализировали с вирусной пневмонией и мерцательной аритмией.

Александр Градский





Источник: ria.ru

28 ноября в возрасте 72 лет ушел из жизни российский певец и композитор, народный артист РФ Александр Градский. Среди его известных хитов песни "Как молоды мы были", "Жил-был я" и "Замыкая круг". С 2014 по 2021 год он был художественным руководителем театра "Градский холл". В последние годы получил новый виток популярности благодаря роли наставника в шоу "Голос" на Первом канале. В первые три сезона этой программы побеждали исполнители из его команды – Дина Гарипова, Сергей Волчков и Александра Воробьева.

26 ноября Градский поступил в больницу в тяжелом состоянии после того как потерял сознание у себя дома. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.

Нина Ургант





Источник: rbc.ru

В начале декабря в 92 года ушла из жизни советская и российская актриса Нина Ургант. Артистка снялась в почти 50 картинах и служила в театрах Петербурга "Ленком" (1954-1961) и Александринском театре (с 1962). Всесоюзную славу, сохранившуюся на десятилетия, Ургант получила в 41 год, благодаря небольшой, но яркой роли в фильме Андрея Смирнова "Белорусский вокзал" (1970).

Ее внук, известный телеведущий Иван Ургант посвятил актрисе целый выпуск своей вечерней передачи на Первом канале и назвал его "Вечерняя Ургант". На передаче побывал режиссер "Белорусского вокзала" Андрей Смирнов, который рассказал о том, как проходили съемки одного из главных советских фильмов о Великой Отечественной войне.

В частности, он рассказал, как отстаивал Нину Ургант на роль медсестры Раи, которую начальство киностудии Мосфильм пыталось в последний момент заменить на другую актрису – Инну Макарову. Смирнов поставил ультиматум – или Раю играет Ургант, или он отказывается ставить свое имя в титрах фильма как режиссера. Результатом стало одна из самых легендарных сцен в советском кинематографе, в которой актриса исполняет песню "Нам нужна одна победа".





Нина Ургант скончалась 3 декабря после продолжительной болезни. Известно, что еще в 2014 году актриса сообщила, что страдает болезнью Паркинсона. Панихида по актрисе прошла в Александрийском театре.

"Собирательный образ героинь Нины Ургант составил портрет современницы военного поколения... И вместе с тем, в её индивидуальном творческом почерке уникальным образом соединялись дар социальной, лирической героини и эксцентрический талант комедийный актрисы", – написали в некрологе на сайте театра.

Сергей Соловьев





Источник: novayagazeta.ru

В последний месяц года в возрасте 77 лет скончался российский режиссер и народный артист РФ Сергей Соловьев. В 1969 году он кончил режиссерский факультет ВГИКа в мастерской Михаила Ромма и Александра Столпера, после чего долгое время работал на "Мосфильме". Больше всего он известен как создатель одного из главных символов бурного периода перестройки – фильма "АССА" (1987), в котором можно услышать музыку Виктора Цоя, Бориса Гребенщикова и Жанны Агузаровой. В числе его известных фильмов – "Станционный смотритель" (1972), "Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви" (1989), "2-Асса-2" (2007) и "Анна Каренина" (2009).

Соловьев ушел из жизни 13 декабря, причиной смерти стал сердечный приступ.