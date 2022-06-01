Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей



Хогвартс-Экспресс запустили в Караганде | BaigeNews.kz 1 июня, 01:03
1633
Фото: instagram.com/ermaganbetbulekpaev

Хогвартс-Экспресс запустили в Караганде

Необычный поезд запустили в Караганде. Для любителей серии книг и фильмов о Гарри Поттере на территории городского парка открыли обновлённую железную дорогу, передаёт BaigeNews.kz.



Местная достопримечательность теперь будет напоминать железнодорожный вокзал в центральном Лондоне, откуда каждый год Гарри Поттер и другие юные маги уезжали в Хогвартс.
"Любимый несколькими поколениями карагандинцев аттракцион, мы решили оформить в стиле Хогвартс-экспресс. Полностью изменили внешний вид платформы и состава. Особенно будут рады прокатиться поклонники Потерианы. Впервые за 40 лет заменили старый двигатель поезда на новый, и впервые за 20 лет возобновили бесплатное обучение детей основам железнодорожных профессий. Сегодня 25 ребят уже обучаются, и возможно многие в будущем выберут эту профессию", - сообщил аким Караганды Ермаганбет Булекпаев.
Он поблагодарил работников Управления парками, причастных к реконструкции детской железной дороги и сообщил, что они будут премированы.

"Спасибо вам за то, что вы с большой самоотдачей и душевным теплом превращаете прогулки маленьких карагандинцев в сказку", - добавил глава города.

За один рейс тепловоз может прокатить до 120 человек. Время в пути займёт не более 20 минут. Цена поездки составляет – 200 тенге. Детям до трех лет – бесплатно.
#день защиты детей
1 июня, 01:03
1633
Журналист

Рекомендуем