Хогвартс-Экспресс запустили в Караганде

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"Любимый несколькими поколениями карагандинцев аттракцион, мы решили оформить в стиле Хогвартс-экспресс. Полностью изменили внешний вид платформы и состава. Особенно будут рады прокатиться поклонники Потерианы. Впервые за 40 лет заменили старый двигатель поезда на новый, и впервые за 20 лет возобновили бесплатное обучение детей основам железнодорожных профессий. Сегодня 25 ребят уже обучаются, и возможно многие в будущем выберут эту профессию", - сообщил аким Караганды Ермаганбет Булекпаев.Он поблагодарил работников Управления парками, причастных к реконструкции детской железной дороги и сообщил, что они будут премированы.
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