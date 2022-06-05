Казахстанцы голосуют в Бухаресте за поправки в Конституцию РК

Фото: пресс-служба МИД РК

Голосование на участке в Бухаресте завершится в 20.00 по местному времени (23.00 по времени Нур-Султана).

Граждане Казахстана принимают в Бухаресте участие в голосовании на референдуме по поправкам в Конституцию страны, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе МИД РК, на избирательно участке № 299 при посольстве Казахстана в Румынии в 07.00 по местному времени (это 10.00 по времени Нур-Султана) началось голосование на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Казахстана.

При посещении избирательного участка при себе необходимо было иметь паспорт или удостоверение личности гражданина Республики Казахстан.

"Я рад, что находясь вдали от Родины, у меня есть возможность исполнить свой гражданский долг. Призываю всех соотечественников, находящихся за рубежом, воспользоваться свои конституционным правом", — сказал гражданин Казахстана И.Абдибаитов, который одним из первых проголосовал в Румынии.

Голосование на участке в Бухаресте завершится в 20.00 по местному времени (23.00 по времени Нур-Султана).

Напомним, что в воскресенье, 5 мая, в Казахстане проходит республиканский референдум по поправкам в Конституцию. Граждане РК отвечают на единственный вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию, изложенные в проекте Закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию, опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года". Референдум закрепит окончательный переход Казахстана от суперпрезидентской формы правления к президентской в рамках плана политических реформ, предложенного Токаевым. Предполагается сократить участие президента в формировании верхней палаты парламента, ограничить его влияние на местные представительные и исполнительные органы, установить запрет на его членство в политических партиях на период президентства.

Кроме того, из Конституции исключаются упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента.

Голосование началось в 07:00 и продлится до 20:00 по времени Нур-Султана. Всего в день голосования работают свыше 10 тысяч участков, в том числе 65 в 52 зарубежных странах. В избирательные списки включены более 11,7 миллиона казахстанцев при населении республики свыше 19,1 миллиона человек.