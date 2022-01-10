Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Казахстанцев заверили в устойчивости банков и сохранности депозитов
Казахстанцев заверили в устойчивости банков и сохранности депозитов | BaigeNews.kz 10 января, 11:42
1327
Фото: pixabay.com

Казахстанцев заверили в устойчивости банков и сохранности депозитов

О текущей ситуации в банковском секторе Казахстана в связи с введением режима чрезвычайного положения рассказали в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, передает BaigeNews.kz.

"Банковский сектор функционирует в стабильном режиме. Активы банковского сектора на конец 2021 года составляли 36,7 триллиона тенге. Банки второго уровня имеют значительный запас собственного капитала и ликвидности для обеспечения непрерывной деятельности и оказания полного перечня банковских услуг для населения и корпоративных клиентов", - сообщили в ведомстве.

Собственный капитал банковского сектора составил 4,6 триллиона тенге. Достаточность капитала банков более чем в три раза превышает минимальные требования, установленные законодательством. Высоколиквидные активы составили порядка 12,3 триллиона тенге или 33,4 процента от активов. Текущие значения нормативов ликвидности превышают установленные законодательством значения более чем в четыре раза.

Для создания дополнительного запаса ликвидности банковского сектора в рамках реализации денежно-кредитной политики, Национальный банк возобновит ежедневные операции с банками второго уровня по предоставлению и изъятию ликвидности, включая операции прямого и обратного РЕПО, депозитный аукцион, выпуск краткосрочных нот Национального Банка.

"При необходимости на денежном рынке будет применяться механизм экстренного обеспечения ликвидностью через операции РЕПО и своп на сроки до 3-х месяцев на Казахстанской фондовой бирже. На сегодняшний день риски для вкладчиков банков отсутствуют. Депозиты казахстанцев в банках в соответствии с законодательством гарантированы АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов", - отметили в агентстве.

#банковский сектор #режим ЧП в Казахстане #протесты в Казахстане
10 января, 11:42
1327
Журналист

Рекомендуем