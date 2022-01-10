Казахстанцев заверили в устойчивости банков и сохранности депозитов

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О текущей ситуации в банковском секторе Казахстана в связи с введением режима чрезвычайного положения рассказали в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, передает BaigeNews.kz.

"Банковский сектор функционирует в стабильном режиме. Активы банковского сектора на конец 2021 года составляли 36,7 триллиона тенге. Банки второго уровня имеют значительный запас собственного капитала и ликвидности для обеспечения непрерывной деятельности и оказания полного перечня банковских услуг для населения и корпоративных клиентов", - сообщили в ведомстве.

Собственный капитал банковского сектора составил 4,6 триллиона тенге. Достаточность капитала банков более чем в три раза превышает минимальные требования, установленные законодательством. Высоколиквидные активы составили порядка 12,3 триллиона тенге или 33,4 процента от активов. Текущие значения нормативов ликвидности превышают установленные законодательством значения более чем в четыре раза.

Для создания дополнительного запаса ликвидности банковского сектора в рамках реализации денежно-кредитной политики, Национальный банк возобновит ежедневные операции с банками второго уровня по предоставлению и изъятию ликвидности, включая операции прямого и обратного РЕПО, депозитный аукцион, выпуск краткосрочных нот Национального Банка.