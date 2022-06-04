Казахстанский лоукостер совершил первый рейс из Алматы в Ереван

Лента новостей
По этому случаю в ереванском международном аэропорту была проведена торжественная церемония встречи первого лайнера FlyArystan с участием министра территориального управления и инфраструктуры Армении Гнела Саносяна, посла Казахстана в Армении Болата Иманбаева, заместителя министра экономики Армена Арзуманяна, заместителя министра территориального управления и инфраструктуры Армена Симоняна, генерального директора международного аэропорта Zvartnots Марсело Венде, директора по наземному обслуживанию авиакомпании FlyArystan Данияра Ускенбаева, руководства Комитета гражданской авиации Армении и других.
Министр Гнел Саносян отметил важность открытия прямого регулярного авиасообщения по маршруту Алматы — Ереван — Алматы, который откроет Армении прямой доступ в южную часть Казахстана и Центральную Азию, и выразил надежду на дальнейшее расширение воздушного сообщения между двумя странами. В ереванском аэропорту пассажирам первого рейса FlyArystan были вручены памятные сувениры.
Регулярный авиарейс Алматы — Ереван — Алматы открыт в соответствии с Соглашением между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Армения о воздушном сообщении от 2 сентября 1999 года.
Hype news