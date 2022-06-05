Казахстанские гимнасты проголосовали в посольстве РК в Катаре

Алматинские спортсмены проголосовали на референдуме в Катаре, передаёт BaigeNews.kz

Воспитанники СДЮШОР № 9 города Алматы и специализированной школы высшего спортивного мастерства по спортивной гимнастике – лидеры сборной РК по спортивной гимнастике Милад Карими, Курбанов Нариман, Азизов Ильяс вылетели в Катар на учебно-тренировочные сборы перед чемпионатом Азии.





Алматинские спортсмены вместе с главными тренерами РК и СДЮШОР №9 проголосовали в посольстве Казахстана в Государстве Катар.





Члены сборной отметили высокий уровень организации и тёплый приём спортсменов в посольстве. Дипломаты со своей стороны обещали поболеть за спортсменов на предстоящих соревнованиях.



