Казахстанская теннисистка выступит на Уимблдоне

Теннисистка Ярослава Шведова в дуэте с американкой Ваней Кинг примет участие в турнире Ladies Invitational Doubles. Он пройдёт в рамках Уимблдонского турнира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Важно отметить, что в турнире примут участие игроки, завершившие карьеру.

"Я очень рада. С нетерпением жду возвращения в Великобританию и встречи с Ваней. Теперь надо вернуться к тренировкам, чтобы сыграть достойно" - написала Ярослава Шведова в Instagram.

Напомним, в 2010 году Ярослава и Ваня стали победительницами парного женского разряда старейшего теннисного турнира планеты — одного из четырех турниров Большого шлема — Уимблдона. В финале в двух сетах они обыграли россиянок Елену Веснину/Веру Звонареву - 7:6, 6:2.