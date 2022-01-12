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  • Казахстанка Елена Рыбакина снялась с матча 1/8 финала турнира WTA 500 Sydney Classic
Казахстанка Елена Рыбакина снялась с матча 1/8 финала турнира WTA 500 Sydney Classic | BaigeNews.kz вчера, 12:52
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Фото: inform.kz

Казахстанка Елена Рыбакина снялась с матча 1/8 финала турнира WTA 500 Sydney Classic

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина снялась с матча 1/8 финала турнира категории WTA 500 Sydney Classic. Таким образом казахстанка выбыла из дальнейшей борьбы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Prosports.kz.

Сообщается, что во втором круге первая теннисистка Казахстана должна была встретиться с представительницей Франции Каролин Гарсией. Теперь Гарсия без борьбы прошла в четвертьфинал.

Напомним, в первом круге турнира в Сиднее Елена Рыбакина разгромила действующую победительницу Открытого чемпионата США Эмму Радукану из Великобритании. Казахстанка отдала сопернице лишь один гейм.

Позднее в Instagram Елена Рыбакина объяснила причины своего снятия с турнира.


". мое тело плохо восстановилось, и мое бедро приносит проблемы. Мне грустно, что я вынуждена отказаться от участия в сегодняшнем матче. Желаю всем удачи на турнире", - написала спортсменка.


#Елена Рыбакина #теннис #спорт
вчера, 12:52
791
Журналист

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