Казахстан принял председательство в СНГ

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Казахстан с 1 января 2022 года принял председательство в Содружестве Независимых Государств (СНГ), передает BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании совета глав государств СНГ 15 октября напомнил, что историческая декларация о создании СНГ была принята на встрече в Алма-Ате в декабре 1991 года. По его словам, "сегодня с уверенностью можно сказать, что Содружество сыграло ключевую роль в предотвращении масштабной катастрофы на постсоветском пространстве, способствовало сохранению взаимодействия между нашими народами".

Глава государства добавил, что общими усилиями на пространстве СНГ созданы действенные механизмы кооперации, сформирована солидная нормативно-правовая база, развивается активный политический диалог, укрепляется взаимодействие в области безопасности, создаются условия для расширения торгово-экономических отношений.

Среди первостепенных задач, стоящих перед странами СНГ, казахстанский лидер назвал активизацию и наращивание торгово-экономического сотрудничества. В частности, президент заявил о необходимости совершенствования подходов к экономическому взаимодействию, уделив основное внимание расширению промышленной кооперации стран СНГ. Для этого он предложил разработать новую программу развития промышленных комплексов как минимум до 2025 года и подписать соглашение о торговле услугами.

Наряду с этим президент Казахстана считает актуальным формирование общего аграрного рынка. По его словам, разработка стратегии развития и взаимодействия продовольственных систем государств СНГ отвечала бы общим интересам. Касаясь вопросов сотрудничества в преодолении негативных последствий пандемии, Токаев предложил ускорить взаимное признание паспортов вакцинации на пространстве СНГ.

Другой важной задачей СНГ Токаев считает совершенствование механизмов сотрудничества в сфере безопасности с акцентом на совместное противостояние возросшим вызовам терроризма, религиозного экстремизма, торговли наркотиками. По его словам, эти угрозы приобрели первостепенное значение в свете складывающейся ситуации в Афганистане.

Президент Казахстана также призвал партнеров по СНГ к сотрудничеству в продвижении и решении вопросов экологии и охраны окружающей среды. Он указал на необходимость принятия конкретных шагов по решению проблем в использовании водных ресурсов трансграничных рек на пространстве СНГ. Кроме того, он отметил актуальность вопроса перехода к низкоуглеродной экономике.

Ожидается, что в мае 2022 года в Нур-Султане пройдет заседание совета глав правительств государств-участников СНГ, а в октябре − встреча глав стран Содружества.