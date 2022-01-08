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Какие внутренние рейсы отменены и задерживаются в Казахстане | BaigeNews.kz 8 января, 11:50
1793
Фото: freepik.com

Какие внутренние рейсы отменены и задерживаются в Казахстане

Какие внутренние рейсы отменены и задерживаются в Казахстане, рассказали в комитете гражданской авиации, передает BaigeNews.kz.

Всего 8 января 2022 года запланировано 216 рейсов: "Эйр Астана" и "Fly Arystan" - 144, SCAT – 52, Qazaq Air – 20. Из них с задержкой - девять рейсов, 163 рейса отменены.

Все остальные рейсы будут выполняться согласно расписанию. Основные причины всех задержек и отмены рейсов – закрытие аэропортов в Актау, Талдыкоргане, Алматы, проблемы с интернетом для подготовки к рейсу, а также позднее прибытие рейсов.




#авиарейсы #режим ЧП в Казахстане
8 января, 11:50
1793
Журналист

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