Как общественные деятели проголосовали в Алматы

Фото: инстаграм Ербулата Касымова

Депутаты маслихата Алматы приняли активное участие в референдуме, сообщает BaigeNews.kz.

Михаил Грачёв отметил, что референдум станет судьбоносным для нашей страны.

"Каждые выборы я одним из первых оказываюсь на избирательном участке, чтобы выполнить свой гражданский долг на пути к построению развитого демократического общества и определению будущего нашей страны", - сказал депутат.

На голосование также пришёл депутат маслихата Ерболат Касымов: "Воскресенье я начал с важного мероприятия – сходил на свой избирательный участок, чтобы сделать выбор за будущее страны".

Проявила активную гражданскую позицию депутат маслихата Алматы Рахат Шимашева: "Я верю, что наша страна становится лучше и выходит на новый уровень. Давайте сплотимся, чтобы построить Новый Казахстан! Надеюсь, алматинцы тоже пойдут голосовать!".

Ректор университета "Туран", общественный деятель Рахман Алшанов подчеркнул, что сейчас в стране происходят серьёзные изменения.

"Наш президент Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой создать Новый Казахстан. Народ у нас мудрый, понимающий – мысли у всех ясные и чёткие. За 30 лет в обществе появились новые высказывания и идеи. Нашей стране необходимы изменения – общество ждёт этого. На встречах люди из разных сфер высказывали свою точку зрения. В связи с этим казахстанский народ поддерживает поправки в Конституцию. Я тоже отдал свой голос за будущее нашей страны", - сказал Алшанов.