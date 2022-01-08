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Какие авиарейсы доступны казахстанцам | BaigeNews.kz 8 января, 17:54
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Фото: pixabay.com

Какие авиарейсы доступны казахстанцам

В авиакомпаниях Air Astana и FlyArystan рассказали о доступных казахстанцам рейсах, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Сообщается, что 8 января доступны следующие рейсы Air Astana:

  • Нур-Султан - Дубай 20:00-22:50

  • Дубай - Нур-Султан 24:00-06:35+1

  • Нур-Султан - Москва 22:10-22:55

  • Москва - Нур-Султан 00:00-06:25+1

  • Нур-Султан - Франкфурт 15:00-16:20

  • Франкфурт - Нур-Султан 19:45-06:20+1

  • Нур-Султан - Атырау 15:30-17:05

  • Атырау - Нур-Султан 18:00-21:10

FlyArystan выполнит следующие рейсы:

  • Нур-Султан-Кызылорда 12:50-13:35

  • Кызылорда-Нур-Султан 15:05-17:30

  • Нур-Султан-Шымкент 11:30-13:20

  • Шымкент-Нур-Султан 14:50-16:35

  • Нур-Султан-Кутаиси 13:30-15:15

  • Кутаиси-Нур-Султан 16:15-21:40.

Указано время по Нур-Султану.

Пассажирам, прибывающим во время действия комендантского часа, необходимо иметь при себе удостоверение личности или паспорт, а также посадочный талон для передвижения по городу.

"Полеты Air Astana и FlyArystan временно приостановлены, кроме ограниченного количества рейсов из аэропорта города Нур-Султана. Пассажирам данных рейсов отправляются оповещения. Пассажиров, не получивших звонка от авиакомпании, просим не приезжать в аэропорт", - говорится в сообщении.

Напомним, аэропорт Алматы не будет работать до 9 января 2022 года.


#авиарейсы #режим ЧП в Казахстане #Air Astana
8 января, 17:54
8639
Журналист

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