Какие авиарейсы доступны казахстанцам

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В авиакомпаниях Air Astana и FlyArystan рассказали о доступных казахстанцам рейсах, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Сообщается, что 8 января доступны следующие рейсы Air Astana:

Нур-Султан - Дубай 20:00-22:50

Дубай - Нур-Султан 24:00-06:35+1

Нур-Султан - Москва 22:10-22:55

Москва - Нур-Султан 00:00-06:25+1

Нур-Султан - Франкфурт 15:00-16:20

Франкфурт - Нур-Султан 19:45-06:20+1

Нур-Султан - Атырау 15:30-17:05

Атырау - Нур-Султан 18:00-21:10

FlyArystan выполнит следующие рейсы:

Нур-Султан-Кызылорда 12:50-13:35

Кызылорда-Нур-Султан 15:05-17:30

Нур-Султан-Шымкент 11:30-13:20

Шымкент-Нур-Султан 14:50-16:35

Нур-Султан-Кутаиси 13:30-15:15

Кутаиси-Нур-Султан 16:15-21:40.

Указано время по Нур-Султану.

Пассажирам, прибывающим во время действия комендантского часа, необходимо иметь при себе удостоверение личности или паспорт, а также посадочный талон для передвижения по городу.

"Полеты Air Astana и FlyArystan временно приостановлены, кроме ограниченного количества рейсов из аэропорта города Нур-Султана. Пассажирам данных рейсов отправляются оповещения. Пассажиров, не получивших звонка от авиакомпании, просим не приезжать в аэропорт", - говорится в сообщении.

Напомним, аэропорт Алматы не будет работать до 9 января 2022 года.