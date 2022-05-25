Какая погода ожидает казахстанцев 25 мая

На большей части Казахстана 25 мая пройдут дожди, грозы, град, шквал, порывистый ветер. На севере, востоке, юге, в центре страны ожидается погода без осадков. На юго-западе, юге РК – пыльная буря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Ночью в восточной половине Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, днем на северо-востоке области – усиление ветра 15-20 м/с.

На западе, юге Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал, на западе, востоке области – усиление ветра 15-20 м/с.

Днём в горных районах Жамбылской области – гроза, град, шквал, усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Мангистауской области ожидаются гроза, пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с.

Днём на востоке Актюбинской области ожидается гроза, усиление ветра 15-18 м/с.

На востоке Атырауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью на востоке области – гроза.

Днём на юге, востоке, в горных районах Алматинской области ожидается гроза, при грозе – усиление ветра 15-20 м/с.

Днём в центре и на севере Кызылорлинской области – пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с.

Днём на севере, западе Акмолинской, Северо-Казахстанской, в горных районах Туркестанской, ночью на юго-востоке Карагандинской, ночью в Аягозском районе Восточно-Казахстанской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Жарминском районе Восточно-Казахстанской, в центре Кызылординской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.