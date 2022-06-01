Как в Нур-Султане организуют летний досуг для детей

Фото: Артём Чурсинов

Редакция BaigeNews.kz в честь Международного дня защиты детей собрала для своих читателей информацию о том, как в Нур-Султане организуют летний досуг для школьников в лагерях, трудовых отрядах, дворовых клубах. Летние каникулы ассоциируются с весельем, но важно не забывать о балансе отдыха и труда, а также соблюдать график дня, считает психолог Динара Кожахметова. Подробнее об этом в материале BaigeNews.kz.

Немного статистики

По информации руководителя управления образования Нур-Султана Касымхана Сенгазыева, разными видами летнего отдыха охватят 176 025 школьников столицы. Это 94 процента от общего числа учащихся 1-10 классов (185 710).

В Нур-Султане функционируют два загородных лагеря (охват - 1440 детей), два палаточных лагеря (охват - 960 детей), два профильных лагеря (охват - 700 детей). Кроме того, действуют летние лагеря при дворцах школьников на три сезона. В 92 школах организованы пришкольные лагеря для учащихся начальных классов (охват - 81 600 детей).

Кроме того, ежегодно столичные ученики укрепляют здоровье в республиканских оздоровительных лагерях по квотам от министерства образования РК. Это "Балдаурен-Щучинск", "Балдаурен-Қапшағай", "Балдаурен-Балхаш" (5-9 классы; "Бөбек" — 1-4 классы).





Фото: BaigeNews.kz

Касымхан Сенгазиев рассказал и о летней занятости учеников, которая разделена на четыре направления и охватит 51 847 детей:

трудовая занятость: бригада по озеленению "Жасыл ел", экологические лагеря — 2 860 детей;

творческая занятость: клубы и кружки по интересам в различных учреждениях, 28 дворовых клубов — 35 216 детей;

спортивно-туристическая занятость: участие на бесплатной основе в походах, экскурсиях, туристических ознакомительных поездках, экспедициях (археологические, экологические, краеведческие), спортивно-игровой площадке "Дидарлы жаз", военно-спортивной площадке "Айбынды маусым" — 1 755 детей;

интеллектуальная занятость: бесплатные летние школы актива лидеров и членов "Жас улан" и "Жас кыран", летние языковые школы, дебатные лагеря — 12 016 детей.

Уважение к труду и старшим: как работают отряды "Жасыл ел"

Молодёжные трудовые и студенческие строительные отряды "Жасыл ел" работают в Нур-Султане с 2005 года как проект столичного управления по вопросам молодёжной политики.

"Наша организация — мост между детьми и работодателями. Мы находим детей, чтобы они могли заработать и в то же время помочь городу. Для нас также важно, что через труд в детях воспитывается понимание доброты и уважение к старшим", — говорит председатель правления общественного фонда "Республиканское движение студенческих строительных и молодёжных отрядов" Марат Мухамеджанов.

Ежегодно в "Жасыл ел" выделяют рабочие места для детей из многодетных, малообеспеченных, неполных семей, детей с инвалидностью и детей, состоящих на учёте в департаменте полиции Нур-Султана. С организацией работают более 80 государственных и частных школ, колледжей, университетов.

"Жасыл ел" работает по двум направлениям — озеленение и благоустройство. Благоустройством занимаются лица от 18 лет — студенты и безработная молодёжь. Озеленением города занимаются дети с 14 лет по двум направлениям: первое — парки и скверы столицы, второе — школы. На территории школ дети ухаживают за цветами, пропалывают клумбы от сорняков, сажают деревья. В парках дети следят за чистотой, зелёными насаждения, борются с сорняками. По этому направлению предусмотрен четырёхчасовой рабочий график — с утра до обеда. После работы сотрудники "Жасыл ел" помогают детям снимать вайны и ролики для TikTok, проводят спортивные соревнования и акции.





Фото: пресс-служба молодёжных трудовых и студенческих строительных отрядов "Жасыл ел"

30 мая 2022 года, в преддверии праздника Дня защиты детей, была проведена акция, посвящённая Году детей под названием "Қарағайға қарап тал өсер, Қатарына қарап бала өсер". В рамках данной акции бойцы "Жасыл ел" показали подрастающим детям дошкольного возраста свой пример о заботе о природе, о любви к труду, о силе единства, посадили вместе с малышами деревья вокруг детского сада.

Помимо этого, бойцы отрядов "Жасыл ел" помогают пожилым людям ухаживать за огородом и двором. Так, по словам руководителя организации, в детях воспитывается уважение к старшему поколению и понимание важности заботы о нём.

"Мы шьём спецодежду для детей: в комплекте — брендированные бейсболка, футболка, бомбер и брюки. Она выдаётся бесплатно, и после окончания рабочей смены дети оставляют форму себе на память. Когда езжу по городу, всегда приятно видеть детей в нашей форме", — отметил Марат Мухамеджанов.





Фото: пресс-служба молодёжных трудовых и студенческих строительных отрядов "Жасыл ел"



Работа в отрядах "Жасыл ел" оплачивается: в 2020 году заработная плата составляла 35 324 тенге, а с 2021 года - 64 594 тенге. Что касается молодёжи, которая работает по благоустройству города, их зарплата может составлять более 150 тысяч тенге, так как к положенным от проекта "Жасыл ел" 64 594 тенге добавляется зарплата от работодателя от 100 тысяч тенге.

Вступить в "Жасыл ел" можно только с согласия родителей. Они заполняют бланк заявления, прикладывают копию удостоверения личности или свидетельства о рождении, а также 20-значный номер счёта в банке. До 16 лет зарплата поступает родителям, а после дети могут открыть собственный счёт и получать зарплату самостоятельно.

XVIII трудовой сезон студенческих строительных и молодежных трудовых отрядов "Жасыл ел" в Нур-Султане начался с торжественной церемонии открытия. Она прошла в рамках программы Главы государства "Курс в будущее: Духовное обновление" и в честь Года детей в Республике Казахстан при поддержке Управления по вопросам молодежной политики Нур-Султана и общественного фонда "Республиканское движение студенческих строительных и молодёжных отрядов".





Фото: пресс-служба молодёжных трудовых и студенческих строительных отрядов "Жасыл ел"



"Штаб "Жасыл ел" показывает положительные результаты в решении вопросов занятости молодёжи в городе. Ежегодно число молодых людей, желающих трудиться в рядах бойцов "Жасыл ел", растёт. В 2022 году порядка 2000 молодых людей из многодетных и социально уязвимых семей будут обеспечены работой в летний сезон. Более 10 организаций-партнёров дали согласие сотрудничать в рамках проекта. В их числе строительная компания Bazis Construction, "Астана-Зеленстрой", "Астана орманы", ряд строительных объектов, более 80 образовательных учреждений и другие", — подчеркнул Марат Мухамеджанов.

Как дворовые клубы способствуют развитию спортивного и творческого потенциала школьников

В четырёх районах Нур-Султана функционируют более 30 дворовых клубов. В них занимаются более 3 100 воспитанников в возрасте от семи до 29 лет, преимущественно из социально уязвимых слоёв населения. Количество кружков и секций — 133. Из них 76 спортивных секций и 57 кружков творческого направления.





Фото: instagram.com/ns_aula.clubs

Основной задачей деятельности дворовых клубов является повышение качества жизни молодёжи из социально-уязвимых слоёв населения посредством вовлечения их в массовый спорт, творческие кружки, а также обучение жизненно необходимым навыкам.

В дворовых клубах функционируют следующие спортивные секции и творческие кружки: карате, казакша курес, вольная борьба, рукопашный бой, дзюдо, бокс, шахматы, шашки, тогызкумалак, вокал, народные и современные танцы, изобразительное искусство, детско-прикладное искусство, техническое моделирование, игра на народных инструментах, игра на гитаре и многое другое.





Фото: instagram.com/astana_jastary

"Одним из достижений работы дворовых клубов является ежегодное успешное участие воспитанников в различных международных, республиканских и общегородских состязаниях. Дворовые клубы играют значимую роль в воспитании детей, улучшают здоровье детей и повышают их жизненную активность", — сказала специалист отдела по развитию дворовых клубов КГУ "Астана жастары" Айсулу Кайыр.





Фото: instagram.com/ns_aula.clubs

Более подробную информацию о работе сети дворовых клубов Нур-Султана можно получить в Instagram-аккаунте ns_aula.clubs.

Почему для ребёнка важна физическая и умственная активность летом

По мнению психолога Динары Кожахметовой, ребёнку априори важно иметь график не только в школьное время, когда есть учёба, кружки, домашние задания, но и во время каникул. График и режим дня для ребёнка — опорные точки: он понимает, когда нужно вставать и завтракать, когда можно пойти гулять с друзьями и так далее.

"Если не будет чёткого графика даже в каникулярное время, возникнет перевозбуждение и нарушение режима сна, особенно когда ребёнок поздно ложиться спать. То есть эмоциональное состояние ребёнка будет неровным, что, соответственно, повлияет на отношения с родителями. В итоге может возникнуть плохое поведение либо зависимость от гаджетов. Поэтому график для ребёнка необходим, неважно в какое время — будь то отдых на каникулах или школа. Но, опять же, важно не давить излишне на ребёнка, не говорить: вот сейчас делаешь то-то, потом это и только потом отдыхаешь. Чрезмерная нагрузка тоже чревата тем, что ребёнок вырастает безвольным и не знает, чего хочет", — предупредила психолог.

По её словам, важно, чтобы родители направляли ребёнка по его интересам, поддерживали их кружками. Но нужно, чтобы у ребёнка было и личное свободное время. И обязательно спрашивать, чем он хочет заняться в свободное время. В это время ребёнок предоставлен сам себе, он выбирает, будет ли он просто лежать или играть в компьютерные игры, и так далее. Это позволяет ему расти самостоятельным.





Фото из личного архива Динары Кожахметовой

"Замотивировать ребенка на "активное лето" можно только собственным примером, никаких лайфхаков здесь нет. Нельзя сказать ребёнку, чтобы он катался на велосипеде, а самому сидеть за компьютером. Это так не работает. Ребёнок замотивируется, если пойти с ним кататься на велосипеде, роликах или записаться на плавание в бассейн. Пусть месяц-два, но вместе ходим. Только так можно замотивировать ребёнка. Также можно скооперироваться с другими родителями и вывезти весь класс на природу, на пикник. Это тоже хорошо работает. Важно организовывать какие-то активности не только для ребёнка, но и его друзей подтягивать, чтобы было веселее и интереснее", — объяснила Динара Кожахметова.

А чтобы не дать ребенку переутомиться летом, снова нужен чёткий график: время для развития, чтения книг, прогулок, кружков, общее время с семьёй. И обязательно нужно давать ребёнку личное время.

"Ещё хочу отметить: нельзя, чтобы ребёнок был развит в разных сферах одинаково. Есть определённая предрасположенность — гуманитарная или математическая, например. Каникулы — самое подходящее время, чтобы поддержать начинания в ребёнке и развить то, к чему он предрасположен", — заключила психолог.