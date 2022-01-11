Как Павлодар возвращается к привычной жизни. Фоторепортаж

Фото: фото автора

О событиях 5 января в Павлодаре напоминает лишь закрытая для проезда центральная площадь, где размещается акимат. Здесь и состоялся несанкционированный митинг. Сегодня проезд к площади, расположенной на одной из центральных улиц города, забаррикадирован: цементные блоки, машины и полиция. Во всем остальном Павлодар живет привычными буднями - корреспондент BaigeNews.kz прошелся по улицам города на Иртыше.

Проезд закрыт





фото автора

Пока не известно, как долго будет закрыт проезд по одной из центральных улиц города, примыкающей в площади возле здания областного акимата, возможно, что до конца ЧП в стране. Суровые парни в бронежилетах останавливают всякого, кто попытается приблизиться к искусственному заграждению. Так что транспорт, том числе общественный, вынужден совершать не очень удобные для пассажиров развороты, особенно, если учесть зиму и морозы.





фото автора







Закрыто на санитарный день

фото авторафото автора

Практически все торговые точки вокруг площади были закрыты 5 января, как гласила надпись, на санитарный день. Правда, он затянулся. Открываться бизнес начался 10 января, да и то основная масса торговых домов, специализированных магазинов и кафешек, пока закрыты. В открывшейся кофейне поинтересовалась, сколько потерял бизнес? Цифру назвать никто не пожелал, но если учесть, что проходимость заведения от 100 человек в день и средний чек около 1000 тенге, сосчитать будет не сложно. Впрочем, перекрытая улица погоды в плане дохода не делает. Так что остается ждать, когда все придет в равновесие.





фото автора







фото автора



Помочь нашим

Почти 200 добровольцев вместе с сотрудниками полиции вышли на улицы города, чтобы на улицах города было спокойно. Среди них студенты,

ветераны локальных войн, воины-интернационалисты. Жители сообщали о фактах нарушения комендантского часа, о людях, поведение и разговоры которых казались им подозрительным, просили проверить незнакомый автотранспорт. Только за пять дней, с 5 по 10 января, поступило порядка 4500 вызовов в Центр оперативного управления Павлодара. В обычные дни операторы "102" принимают до 500 сообщений. Сейчас за сутки в среднем поступает 1203 вызова в полицию. Задержаны 479 человек и 242 автомобиля, нарушивших комендантский час. В отношении каждого, по информации полиции, за нарушение режима ЧП возбуждено административное производство по статье 476 Кодекса РК об АП, санкция которой предусматривает штраф в размере 10 МРП либо административный арест сроком до 15 суток.





фото автора



Денег хватит всем

В первые дни у банкоматов выстроились очереди, люди снимали наличные – магазины не рассчитывали за покупки по банковским карточкам. Легкий мандраж население почувствовало. Отвыкнув от наличных денег, большинство павлодарцев держат деньги в пластике. Наличку в виде стотенговых монет собирают дети в пластиковых банках. Так что пришлось потрясти ребятню. Впрочем, перебои с наличностью были устранены быстро, но еще сегодня очереди, пусть и небольшие, но сохраняются. Такая ситуация отмечается только в спальных районах. В центре города банкоматы работают в штатном режиме, без очередей.

Жизнь в штатном режиме

Павлодар – город промышленный, поэтому здесь привыкли жить по своему графику. Утром – на работу, вечером – домой. Митинг – не стиль жизни жителей города на Иртыше. Акции чаще всего не имеют политического окраса, в основном они касаются экологии, да и то в рамках закона.

Что касается передвижений, то железнодорожные перевозки осуществляются в штатном режиме. Автовокзал временно не работает. В регионе закрыли междугородние, межобластные и республиканские пассажирские перевозки. А вот улететь можно в Омск и обратно. Рейс осуществляют раз в неделю.

Город входит в привычный ритм жизни. Осталось лишь снять баррикады с площади и горожане получат доступ к Абаю, лицезреющему сегодняшнюю действительность с высоты своего постамента.





фото автора







фото автора







фото автора





