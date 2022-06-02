Как идет расследование январских событий, доложили Токаеву

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял генерального прокурора Берика Асылова, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Akorda.kz.

Глава государства заслушал отчет о состоянии законности в стране и основных итогах работы по приоритетным направлениям надзорной деятельности.

Как сообщил Берик Асылов, с начала года по мерам прокуратуры устранено свыше семи тысяч нарушений, из которых наибольшее число выявлено в сфере госзакупок, здравоохранения, экологии, соблюдения прав детей. К административной и дисциплинарной ответственности привлечены более 10 тысяч госслужащих и работников квазигосударственного сектора. После вмешательства прокуроров государству возмещено 8,4 миллиарда тенге, восстановлены трудовые права более 177 тысяч лиц, погашена задолженность по зарплате на сумму более одного миллиарда тенге.

Президент был проинформирован о криминогенной ситуации и мерах, принимаемых по соблюдению конституционных прав граждан в уголовно-правовой сфере. Прокурорами из служебных помещений органов следствия освобождены 596 незаконно задержанных лиц. Инициирован пересмотр приговоров в отношении 542 лиц, в том числе улучшено положение 90 осужденных, оправданы девять человек. Касым-Жомарту Токаеву отдельно было доложено о ходе внедрения новой трёхзвенной модели уголовного процесса. В нынешнем году через фильтр прокурорского надзора прошли уже 152 тысяч процессуальных решений. Из них признали незаконными более 11,5 тысячи постановлений. Предотвращено необоснованное вовлечение в уголовный процесс почти одной тысячи граждан. Берик Асылов подробно информировал главу государства о мерах по защите бизнеса, особенно по недопущению незаконного уголовного преследования. По поручению президента прокуроры проверяют законность всех уголовных дел в отношении предпринимателей. По результатам изучения из находящихся в производстве 378 дел прекращено 36. По фактам воспрепятствования бизнесу и злоупотребления полномочиями со стороны сотрудников правоохранительных и других государственных органов начато 12 досудебных расследований. Проверка материалов продолжается.

Отмечается, что для исключения фактов необоснованного вовлечения предпринимателей в орбиту уголовного процесса готовится комплекс организационных и законодательных мер.

Главе государства отдельно было доложено о ходе расследования январских событий. На сегодня в суды направлены дела в отношении 489 лиц. Осуждён 331 человек, в основном за кражи, грабежи, хранение и хищение оружия. Реальное лишение свободы назначено только 23 лицам, остальные приговорены к более мягким видам наказания. На особом контроле находятся дела о недозволенных методах следствия и гибели людей во время массовых беспорядков.

Со своей стороны Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость объективного установления всех обстоятельств и виновных в январской трагедии, а также регулярного информирования общественности о результатах расследования. Кроме того, президент обратил внимание на особую важность обеспечения законности во всех сферах социальной и экономической жизни страны.