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Как будут работать ЦОНы в праздничные дни | BaigeNews.kz 30 декабря, 13:19
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Фото: 24.kz

Как будут работать ЦОНы в праздничные дни

Графиком работы ЦОНов в праздничные дни поделилась Госкорпорация "Правительство для граждан", передает BaigeNews.kz.

Так, ЦОНы и спецЦОНы Казахстана не будут работать 1,2, 3, 4 и 7 января.

5 и 6 января ЦОНы будут работать в штатном режиме: с 9:00 до 18:00.

В Госкорпорации также напомнили, что 93 процента государственных услуг можно получить онлайн. Казахстанцы могут воспользоваться порталом egov.kz, приложением egovmobile, Telegram-ботом @kenes1414bot.

Заранее узнать график работы отделов и необходимый пакет документов можно, позвонив в контакт-центр 1414.


#ЦОН #Правительство для граждан #Новый год #Рождество
30 декабря, 13:19
2408
Журналист

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