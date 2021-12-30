Как будут работать ЦОНы в праздничные дни

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Графиком работы ЦОНов в праздничные дни поделилась Госкорпорация "Правительство для граждан", передает BaigeNews.kz.
Так, ЦОНы и спецЦОНы Казахстана не будут работать 1,2, 3, 4 и 7 января.
5 и 6 января ЦОНы будут работать в штатном режиме: с 9:00 до 18:00.
В Госкорпорации также напомнили, что 93 процента государственных услуг можно получить онлайн. Казахстанцы могут воспользоваться порталом egov.kz, приложением egovmobile, Telegram-ботом @kenes1414bot.
Заранее узнать график работы отделов и необходимый пакет документов можно, позвонив в контакт-центр 1414.
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