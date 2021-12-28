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  • Как будет ходить столичный общественный транспорт в новогодние праздники
Как будет ходить столичный общественный транспорт в новогодние праздники | BaigeNews.kz 28 декабря, 14:18
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Фото: 24.kz

Как будет ходить столичный общественный транспорт в новогодние праздники

В City Transportation Systems рассказали, как будет ходить общественный транспорт в новогодние праздники по столице, передает BaigeNews.kz.

"Сообщаем, что в связи с предстоящими праздничными днями, 1, 2, 3, 4 и 7 января общественный транспорт курсирует по графику выходного дня. То есть на линию выпускаются меньше автобусов из-за сниженного пассажиропотока. Просим планировать свои маршруты заранее", - говорится в сообщении.

Столичных пассажиров также просят не забывать о соблюдении масочного режима. Вход в общественный транспорт без масок запрещен.

Оплата проезда только безналичным расчетом: транспортной картой, либо сканированием QR-кода.


#общественный транспорт #Новый год #автобус #праздники
28 декабря, 14:18
2363
Журналист

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