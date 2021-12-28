Как будет ходить столичный общественный транспорт в новогодние праздники

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В City Transportation Systems рассказали, как будет ходить общественный транспорт в новогодние праздники по столице, передает BaigeNews.kz.
"Сообщаем, что в связи с предстоящими праздничными днями, 1, 2, 3, 4 и 7 января общественный транспорт курсирует по графику выходного дня. То есть на линию выпускаются меньше автобусов из-за сниженного пассажиропотока. Просим планировать свои маршруты заранее", - говорится в сообщении.
Столичных пассажиров также просят не забывать о соблюдении масочного режима. Вход в общественный транспорт без масок запрещен.
Оплата проезда только безналичным расчетом: транспортной картой, либо сканированием QR-кода.
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