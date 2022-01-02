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К бойкоту пекинской Олимпиады призвал мировой совет имамов | BaigeNews.kz 2 января, 20:26
3364
Фото: Reuters / Tingshu Wang

К бойкоту пекинской Олимпиады призвал мировой совет имамов

Глобальный совет имамов призвал отказаться от участия в Олимпийских играх в Пекине, которые запланированы на 2022 год, передает BaigeNews.kz со ссылкой на sputnik.kz.

"Мы поддерживаем угнетенных уйгуров-мусульман. Китайское правительство продолжает нарушать основные права китайских мусульман. Глобальный совет имамов постановил, что участие в Пекинской конференции 2022 года запрещено. Это событие напрямую служит интересам тиранического и деспотического режима, который несет ответственность за геноцид и этнические чистки уйгуров. Мы приветствуем растущее число организации бойкотируют Олимпийские игры 2022 года в Пекине", − говорится в документе, опубликованном на сайте организации.

Среди подписавших данное обращение - верховный муфтий России Равиль Гайнутдин, а также духовные лидеры мусульман Индии, Египта, Омана, Боснии и Герцеговины и других стран и организаций.

Напомним, ранее США объявили официальный бойкот Олимпиаде в Пекине на уровне чиновников - на спортсменов этот бойкот не распространяется, к ним присоединились Великобритания, Канада и Евросоюз.


#олимпиада #имам
2 января, 20:26
3364
Журналист

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