Избиение девушки на улице Шымкента сняли очевидцы

Избиение девушки на улице Шымкента прокомментировали в департаменте полиции города, передаёт BaigeNews.kz
.
Видео избиения появилось в соцсетях. На видео сняли инцидент очевидцы, они пытались вступиться за девушку. Рядом с мужчиной и девушкой был ребёнок.
"27 мая на пульт 102 Аль-Фарабийского РУП поступило сообщение о том, что мужчина на улице избивает женщину. На место оперативно прибыли участковые инспекторы. В ходе проверки полицейские установили, что в результате семейной ссоры муж избил свою жену. Однако женщина отказалась от каких-либо заявлений", — сообщили в департаменте полиции города.
Указывается, что участковые инспекторы провели профилактическую беседу с главой семейства и выписали "защитное предписание". При повторе подобного поведения мужчине грозит административный арест.
На видео присутствует ненормативная лексика.