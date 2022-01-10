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Иностранных граждан усиленно проверяют в Нур-Султане | BaigeNews.kz 10 января, 11:02
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Фото: astana.gov.kz

Иностранных граждан усиленно проверяют в Нур-Султане

В столице проходит оперативно-профилактическое мероприятие “Правопорядок“. Оно проходит для стабилизации криминогенной обстановки, обеспечения общественного порядка, дорожной безопасности и своевременного предупреждения и пресечения преступлений в период чрезвычайного положения, передает BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Сообщается, что в круглосуточном режиме на шести блокпостах вокруг Нур-Султана проверяют передвижение транспортных средств на выявление подозрительных лиц и запрещенных веществ.

Кроме того, участковые инспекторы полиции проверили 239 квартир, сдающихся внаем, 597 - барачно-съемного жилья и 76 хостелов. В полицию доставили 161 иностранное лицо для проверки законности нахождения в столице.

"С начала объявления режима ЧП зарегистрировано 64 факта нарушения режима или невыполнения требований, установленных государственным органом в связи с объявленным чрезвычайным положением. Процессуальное решение в отношении виновных будет принято судом. Проводится подворовой и поквартирный обход, идет проверка иностранных граждан, незаконно прибывших и проживающих в столице", — рассказали в ДП Нур-Султане.

В ведомстве добавили, что за сутки в столице зарегистрировали 13 преступлений, 62 ДТП, травмированных нет. За управление автотранспортом в состоянии опьянения задержан один водитель.

В рамках ОПМ “Правопорядок” выявили 311 административных правонарушений, среди которых 111 — нарушения правил проживания, 37 фактов распития спиртных напитков в общественных местах и 47 фактов нарушений миграционного законодательства.

Кроме того, сотрудники полиции пресекли нарушение комендантского часа администрацией бара ”Гастробар“ по улице Сембинова. В отношении недобросовестного владельца увеселительного заведения, который игнорировал меры чрезвычайного положения, возбуждено сразу два административных производства — за нарушение режима ЧП и карантина с рассмотрением вопроса изъятия лицензии на работу.

"Сохраняйте спокойствие и правопорядок в городе. Не нарушайте установленный режим комендантского часа. Любые противоправные действия будут жестко пресекаться", — обратился к астанчанам комендант столицы Ержан Саденов к жителям города.

#протесты в Казахстане #режим ЧП в Казахстане
10 января, 11:02
1198
Журналист

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