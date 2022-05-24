Иностранец задержан в аэропорту Шымкента с девятью миллионами тенге

Почти 21,5 тысячи долларов пытался незаконно вывезти из Казахстана гражданин Узбекистана, передаёт BaigeNews.kz
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"23 мая 2022 года во время проведения таможенного контроля на международном рейсе № VSV-485 Шымкент-Стамбул при попытке вывоза наличных денежных средств в сумме 21 490 долларов США (свыше 9 миллионов тенге) был задержан гражданин Узбекистана", - сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов МФ РК.
В действиях иностранца усматривается административное правонарушение согласно статье 545 КоАП РК. Материалы дела направлены в специализированный городской суд Шымкента по административным правонарушениям для принятия процессуального решения.