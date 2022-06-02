Присвоение госстатуса Академии наук РК повысит её конкурентоспособность – эксперт

На юбилейной сессии Национальной академии наук президент Касым-Жомарт Токаев заявил о ряде предстоящих изменений в сфере образования и науки в Казахстане. Так, глава государства предложил разделить Министерство образования и науки на два ведомства, а также создать национальную систему цитирования. Кроме того, Токаев заявил о важности присвоения нового статуса Академии наук РК.



"Академия должна стать центром научной мысли и авторитетной структурой, осуществляющей экспертную деятельность. Нам крайне важно повысить её роль. В связи с этим академии будет присвоен государственный статус, она будет финансироваться из бюджета. Наряду с уже реализуемыми задачами необходимо чётко определить и другие цели. В частности, именно эта структура должна определять приоритетные сферы научных исследований", – сказал президент.

"В настоящее время государством уделяется большое внимание созданию благоприятных условий для вовлечения молодёжи в научную сферу. К примеру, увеличение грантов по докторантуре и их стипендий демонстрирует общий курс на развитие наукоёмких отраслей экономики, а также пропагандирует культ знаний. Теперь пришла пора точечных мер по развитию качества отечественной науки", – сказал эксперт.

Кроме того, спикер считает, что создание национальной системы цитирования, в свою очередь, позволит интегрировать усилия учёных по работе над научными открытиями и разработками по каждой отдельной специализации.



"Если сейчас многие хорошие научные работы зачастую остаются без широкого внимания от научного сообщества, что приводит к повторным и схожим исследованиям, данная система будет обеспечивать условия для дальнейшего развития уже достигнутых научных результатов. Другими словами, учёные уже не будут заниматься схожими исследованиями, по которым уже достигнуты определенные результаты, они будут работать над их совершенствованием. Также эта система усилит способы проверки на заимствование чужих материалов", – подчеркнул Айдар Курмашев.



