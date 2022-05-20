Гостиница горела в Алматы: спасли 57 человек

Фото: ДЧС Алматы

В мегаполисе 19 мая загорелась гостиница Hotel Plaza Almaty. Из горящего здания спасли 57 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Алматы.

Первое пожарное подразделение прибыло в гостиницу в 22:26 и установило, что загорелась сауна в цокольном этаже шестиэтажной гостиницы. На всех этажах наблюдалось плотное задымление и возникла угроза жизни людям, заблокированным в номерах.

"Постояльцы просили о помощи почти из всех окон гостиницы. Пожарные незамедлительно начали спасательные работы. По мере сосредоточения сил и средств на месте пожара была развернута работа оперативного штаба, создано два боевых участка. В спасательных работах задействовали 12 звеньев газодымозащитной службы, три пожарные автолестницы, четыре трехколенных выдвижных лестниц. С целью снижения концентрации продуктов горения на путях эвакуации применялся автомобиль дымоудаления АД-120.Принятыми оперативными мерами удалось спасти 57 человек. Жертв не допущено. ", - рассказали в ДЧС.

В тушении пожара участвовали 42 человека личного состава и 14 единиц техники.



