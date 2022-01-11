Госорганы по-прежнему плодят макулатуру и бессмысленную переписку - Токаев

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на исполнение чиновниками концепции "слышащего государства" в ходе выступления на заседании Мажилиса, передает BaigeNews.kz.

Численность госслужащих следует признать оптимальной, сказал Глава государства. Численность будет зафиксирована на среднесрочный период.

"А затем посмотрим. Если мы постепенно будем избавляться от госфункций, передавать их в конкурентную среду, следовательно, и численность госаппарата будет постепенно сокращаться. Эффективность диалога чиновников с гражданами по-прежнему низка. Руководители госорганов не умеют, а порой боятся общаться с народом. Члены Правительства должны регулярно выезжать в регионы, а акимы регионов обязаны проводить постоянные встречи с жителями каждого населенного пункта", - сказал Токаев на заседании Мажилиса Парламента.

Он отметил, что еще одна проблема – тотальная бюрократия, которая является одной из главных причин некачественной реализации реформ.

"От этой болезни предстоит излечиться всем нам. Отчет ради отчета и контроль ради контроля должны уйти в прошлое. Все процессы неоправданно усложняющие и замедляющие решение должны быть ликвидированы. Сегодня госорганы ориентированы на бюрократическое исполнение. Несмотря на интеграцию ключевых информационных систем, госорганы по-прежнему плодят макулатуру и бессмысленную переписку. Данные информационных систем госорганов следует признать официальными, не требующими бумажного переподтверждения. Иначе зачем мы вводим цифровизацию, это же не модная игрушка, она должна быть полезной и функционировать практично. Большинство совещаний нужно проводить онлайн. Эти и другие меры по кардинальной дебюрократизации госаппарата будут отражены в отдельном указе", - отметил Президент.



