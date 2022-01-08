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Горел Asia Park в Алматы | BaigeNews.kz 8 января, 00:10
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Фото: иллюстративное: Казинформ

Горел Asia Park в Алматы

По информации спасателей, сообщение о пожаре в торгово-развлекательном центре Asia Park поступило в два часа дня.

Пожар возник в торгово-развлекательном центре Asia Park в Алматы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Как сообщили в пресс-службе, пожар затронул площадь более тысячи квадратных метров.

По информации спасателей, сообщение о пожаре в торгово-развлекательном центре Asia Park, который находится на пересечении Саина и Райымбек батыра поступило 7 января в 14:10, а уже к 16:10 вечера пожар был ликвидирован.

В тушении пожара были задействованы семь единиц техники и более 30 человек личного состава. Пострадавших нет.

Между тем, беспорядки и контртеррористическая операция в Алматы продолжаются.

#беспорядки в Алматы #протесты в Казахстане #Пожар #мчс #режим ЧП
8 января, 00:10
9514
Журналист

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