Голосование на референдуме завершено в Казахстане

В 21:00 по времени Нур-Султана завершилось голосование на участках референдума во всех регионах страны, сообщает BaigeNews.kz.

Ранее были завершены работы на 8 089 участках в 12 регионах страны, а также в 12 участках в 10 иностранных государствах.

"В 21:00 завершено голосование в 1 858 участках в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской и Кызылординской областях. Также приостановили работу пяти участков за рубежом. Члены комиссии приступили к подсчету голосов. В настоящее время голосование проходит только на 48 участках за рубежом", - говорится в публикации Telegram-канала REFERENDUM2022.

Как сообщалось, по состоянию на 20:00 проголосовало 7 936 655 человек. Это составляет 67,65 процента граждан, включенных в списки для голосования.