Глава миссии наблюдателей от СНГ дал оценку ходу референдума

В столичном отеле Hilton Garden Inn сегодня работает информационный центр международных наблюдателей. Они ежечасно дают пресс-конференцию и делятся своими мнениями о ходе республиканского референдума, передаёт BaigeNews.kz

Глава миссии наблюдателей от Содружества независимых государств Леонид Анфимов отметил, что к голосованию Казахстан подошёл во всеоружии. У миссии наблюдателей от СНГ нет каких-то серьёзных замечаний ни к технической стороне подготовки проведения референдума, ни по возможным нарушениям действующего законодательства. По его словам, наблюдатели от СНГ следят за референдумом практически во всех городах республиканского значения и четырёх областных центрах.

Ранее наблюдатели от Международной тюркской академии заявили, что не выявили нарушений избирательного права в Казахстане. Такого же мнения представители Кыргызстана. Они отметили высокую активность среди населения на референдуме.

О наблюдении за ходом голосования жителей Алматы на референдуме рассказал наблюдатель от Кыргызстана Узарбек Жылкыбаев. От соседней страны в Казахстан приехало восемь наблюдателей, четверо — в Нур-Султане и по двое в Алматы и в Шымкенте.

"Мы посмотрели с утра около 10 участков. Они отвечают всем требованиям, как внутреннего законодательства, так и международным требованиям. Избиратели идут, обычно в городах это не очень активно происходит. Граждане республики чувствуют ответственность перед государством, будущим поколением, что референдум даст новый толчок в развитии Нового Казахстана" — сказал Узарбек Жылкыбаев на брифинге в Алматы.

Он напомнил требования к проведению референдума: тайна голосования, участки должны быть оснащены для людей с ограниченными физическими возможностями, трафареты с шрифтом Брайля, привлечение местных и международных наблюдателей. Все участки для голосования отвечают этим требованиям, отметил Жылкыбаев.