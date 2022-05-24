Генерал-майор полиции подозревается в коррупции

Экс-начальник департаментов внутренних дел Алматинской и Акмолинской областей подозревается в коррупции, сообщает BaigeNews.kz.

"23 мая Антикоррупционной службой изобличен генерал-майор полиции Халықұлы Жайлаубек 1963 года рождения, в 2009-2016 годы возглавлял департаменты внутренних дел Алматинской и Акмолинской областей. Он подозревается в получении путем обмана денежных средств и имущества от гражданина К. за прекращение в отношении последнего уголовного дела", - говорится в публикации.

В этот же день Халықұлы задержан и водворен в ИВС ДП Алматы.

Отмечается, что в интересах следствия и в порядке статьи 201 УПК РК иные данные досудебного расследования разглашению не подлежат. Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет принято судом.