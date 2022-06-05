Фейк: на референдуме бюллетени предлагают заполнять ручками с исчезающими чернилами

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"В Казнете появился ролик, якобы снятый сегодня, 5 июня, на республиканском референдуме. На кадрах мужчина ставит отметку в бюллетене, после проводит над ней огнем, и надпись исчезает. Автор считает, что ручки с такими «исчезающими» чернилами в кабинках для голосования положили специально. Это фейк", - объяснили в Stopfake.kz.
На самом деле, этот ролик с исчезающими чернилами – старый. Первое его появление в интернете датировано 2019 годом. В разное время он становился вирусным в России, Украине, Кыргызстане и Казахстане.
К проходящему сейчас референдуму ролик не имеет никакого отношения.
Hype news