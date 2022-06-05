Фейк: на референдуме бюллетени предлагают заполнять ручками с исчезающими чернилами

Фото: stopfake.kz

В проекте Stopfake.kz опровергли информацию о том, что казахстанцам на референдуме предлагают бюллетени заполнять ручками с исчезающими чернилами, передаёт BaigeNews.kz.

"В Казнете появился ролик, якобы снятый сегодня, 5 июня, на республиканском референдуме. На кадрах мужчина ставит отметку в бюллетене, после проводит над ней огнем, и надпись исчезает. Автор считает, что ручки с такими «исчезающими» чернилами в кабинках для голосования положили специально. Это фейк", - объяснили в Stopfake.kz.

На самом деле, этот ролик с исчезающими чернилами – старый. Первое его появление в интернете датировано 2019 годом. В разное время он становился вирусным в России, Украине, Кыргызстане и Казахстане.

К проходящему сейчас референдуму ролик не имеет никакого отношения.