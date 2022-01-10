Еще одну группу мародеров задержали в Алматы

Фото: Комендатура Алматы

Группу из восьми мародеров задержали в Алматы, передает BaigeNews.kz со ссылкой комендатуру города.

"Восемь мужчин, шестеро из которых жители Жамбылской области, еще двое из Талдыкоргана, задержаны полицией Алмалинского района города в съемной квартире одного из домов по улице Байтурсынова. Самому старшему из них 25 лет, младшему – 19. В арендованном жилище обнаружена похищенная с магазинов города бытовая, цифровая, оргтехника и военный инвентарь, добытый фигурантами так же преступным путем", - говорится в сообщении.

На данном этапе досудебного расследования установлено, что эта группа мужчин – активные участники массовых беспорядков и мародерств, имевших место в Алматы несколько дней назад. Подозреваемые взяты под стражу.