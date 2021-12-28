Еще 588 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

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В Казахстане 588 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает BaigeNews.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.
По регионам:
в Нур-Султане - 80
в Алматы - 8
в Шымкенте - 0
в Акмолинской области - 65
в Актюбинской области - 12
в Алматинской области - 9
в Атырауской области - 6
в ВКО - 12
в Жамбылской области - 14
в ЗКО - 43
в Карагандинской области - 115
в Костанайской области - 11
в Кызылординской области – 5
в Мангистауской области – 0
в Павлодарской области - 155
в СКО - 45
в Туркестанской области - 8
Всего в стране от COVID-19 выздоровело 958 277 человек.
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