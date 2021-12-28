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Еще 588 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане | BaigeNews.kz 28 декабря, 08:45
1919

Еще 588 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

В Казахстане 588 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает BaigeNews.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.

По регионам:

  • в Нур-Султане - 80

  • в Алматы - 8

  • в Шымкенте - 0

  • в Акмолинской области - 65

  • в Актюбинской области - 12

  • в Алматинской области - 9

  • в Атырауской области - 6

  • в ВКО - 12

  • в Жамбылской области - 14

  • в ЗКО - 43

  • в Карагандинской области - 115

  • в Костанайской области - 11

  • в Кызылординской области – 5

  • в Мангистауской области – 0

  • в Павлодарской области - 155

  • в СКО - 45

  • в Туркестанской области - 8

Всего в стране от COVID-19 выздоровело 958 277 человек.


#коронавирус #медицина #Минздрав #МВК
28 декабря, 08:45
1919
Журналист

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