Еще 422 человека выздоровели от коронавируса в РК

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За прошедшие сутки в Казахстане от коронавирусной инфекции выздоровели 422 человека, передает BaigeNews.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов: Нур-Султан - 75, Алматы - 25, Акмолинская область - 59, Алматинская область - 20, Атырауская область - 1, Восточно-Казахстанская область - 23, Жамбылская область - 9, Карагандинская область - 124, Костанайская область - 63, Кызылординская область - 1, Мангистауская область - 4, Павлодарская область - 3, Северо-Казахстанская область - 14, Туркестанская область - 1.
Итого выздоровевших в Казахстане – 957 689.
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