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Еще 422 человека выздоровели от коронавируса в РК | BaigeNews.kz 27 декабря, 08:46
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Фото: freepik.com

Еще 422 человека выздоровели от коронавируса в РК

За прошедшие сутки в Казахстане от коронавирусной инфекции выздоровели 422 человека, передает BaigeNews.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов: Нур-Султан - 75, Алматы - 25, Акмолинская область - 59, Алматинская область - 20, Атырауская область - 1, Восточно-Казахстанская область - 23, Жамбылская область - 9, Карагандинская область - 124, Костанайская область - 63, Кызылординская область - 1, Мангистауская область - 4, Павлодарская область - 3, Северо-Казахстанская область - 14, Туркестанская область - 1.

Итого выздоровевших в Казахстане – 957 689.


#коронавирус #медицина #МВК #Минздрав
27 декабря, 08:46
1943
Журналист

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