﻿Двое мужчин после ссоры начали стрельбу в ресторане в ВКО

Фото: иллюстративное

В новогоднюю ночь в ВКО устроили перестрелку, передает BaigeNews.kz.

Двое мужчин после ссоры начали стрельбу в ресторане.

1 января около 04.00 часов утра в одном из ресторанов села Урджар двумя местными жителями из-за возникших неприязненных отношений были совершены хулиганские действия с применением огнестрельного оружия. В результате произведённых ими выстрелов никто из присутствующих граждан не пострадал.



По данному факту ОП Урджарского района начато досудебное расследование по ст. 293 ч.3 УК РК (хулиганство), санкция которой предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.



Принятыми мерами оба подозреваемых установлены, один из которых уже задержан и водворен ИВС.

Иные сведения в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежат.