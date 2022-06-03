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Дополнительные автобусы запустят для футбольных болельщиков в Нур-Султане | BaigeNews.kz 3 июня, 04:35
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Фото: cts.gov.kz

Дополнительные автобусы запустят для футбольных болельщиков в Нур-Султане

Дополнительные автобусы пустят для футбольных болельщиков 3 июня в Нур-Султане, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в компании CTS, после матча сборных Казахстана и Азербайджана в рамках Лиги наций УЕФА для фанатов будет организована подача городских и пригородных маршрутов №№10, 12, 28, 37, 40, 53, 51, 60, 303.

Автобусы будут ожидать болельщиков на остановках. Стоимость проезда останется прежней - 90 тенге.

Матч состоится на "Астана Арене", начало в 20:00.

Ранее сообщалось о том, что УЕФА оштрафовала Казахстанскую федерацию футбола более чем на 19 тысяч евро за поведение болельщиков во время матча Лиги наций против сборной Молдовы в Нур-Султане. Фанаты бросали на поле различные предметы и пытались выбежать на газон.


#спорт #футбол #автобус #Нур-Султан #болельщики
3 июня, 04:35
856
Журналист

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