Дольщики одного из долгостроев Актау вышли на митинг

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«Строить этот дом начали в 2018 году. Обещали, что в 2020 году мы в него заселимся. Я вложил больше 10 миллионов тенге. Но с тех пор, как мы должны были переехать в свои квартиры, прошёл год, а от дома есть только фундамент», - рассказал один из дольщиков Дузелбай Сатмаганбетов.Застройщик же уверяет, что на сдачу объекта повлияло и то, что люди неактивно вкладывают деньги в свое будущее жилье. Поэтому при самом оптимистичном прогнозе элитный ЖК сдадут лишь в первом квартале 2023 года.
«Мы не избегаем ответственности и настроены закончить этот ЖК своим трудом, своими силами. Если есть, какие-то пайщики, не готовы вкладывать ежемесячную оплату и не готовы ждать, то мы просим прийти, написать заявление. Мы за последние 10 месяцев около 40 пайщикам вернули их паевые взносы. С этим у нас проблем нет», - рассказал корреспонденту телеканала «Астана» менеджер компании застройщика Олжас Толеуханов.Чиновники приняли возмущённых и пообещали помочь.
«Каждый, кто является вносителем денег в этот объект, является членом ЖСК «Шахар Плаза», то есть жилищно-строительного кооператива. Это по-любому гражданско-правовые отношения между застройщиком и его вкладчиками. Но обязательно акимат города и акимат области, сотрудники акимата, мы в рамках закона, согласно закону, постараемся помочь», - пообещал заместитель акима Актау Малик Абдыкадыров.Такие же обещания замакима озвучивал в минувшем январе, но пока от слов до действий дело не дошло. В этот раз чиновник сообщил, что намерены привлечь Казахстанскую жилищную корпорацию, чтобы довести до ума подобные долгострои. Но это в том случае, если дом признают проблемным.
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