До одного часа сократилась регистрация залога движимого имущества в РК благодаря блокчейн

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Госкорпорация "Правительство для граждан" продолжает расширять виды услуг в рамках "Цифровой ипотеки". Теперь казахстанцы могут регистрировать залог движимого имущества через технологию блокчейн, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт госкорпорации.

Сообщается, что "Правительство для граждан" с 11 мая 2022 года вместе с банками второго уровня внедряет пилотный проект по регистрации залога движимого имущества, не подлежащего обязательной государственной регистрации, с помощью блокчейн.

Первыми новой услугой смогут воспользоваться клиенты банка Freedom Finance, далее присоединятся "Отбасы банк" и Halyk Bank.

Клиент при подписании договора долевого участия в жилищном строительстве с помощью технологии блокчейн сможет оформить договор залога движимого имущества с банком второго уровня и подать документы на регистрацию в онлайн формате. Движимым имуществом согласно договору о долевом участии в жилищном строительстве является право требования на участие в нем. Если раньше регистрация занимала трое суток, теперь весь процесс проходит за один час.

Новшество упрощает для банков процесс выдачи кредитов под залог движимого имущества в части онлайн-оформления кредитов, снижает издержки и сокращает сроки выдачи кредитов.

"Ежегодно "Правительство для граждан" регистрирует около 10 тысяч залогов движимого имущества. И если раньше процесс регистрации занимал три дня, то теперь, благодаря применению технологии блокчейн, сроки сократились до одного часа. Полностью исключен физический контакт с регистрирующим органом" - сказал председатель правления "Правительства для граждан" Суйениш Абдильдин.

В госкорпорации добавили, что новую услугу внедрили в рамках поручения Главы государства о дебюрократизации госаппарата. По словам Касым-Жомарта Токаева "решения должны приниматься быстро, на основе реальных запросов бизнеса и граждан, максимум в течение трёх дней, а желательно в течение суток".