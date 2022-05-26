До двух миллиардов долларов планируют увеличить товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном

Товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном планируют увеличить до двух миллиардов долларов. Об этом стало известно на совместном брифинге глав государства Касым-Жомарта Токаева и Садыра Жапарова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана отметил, что его визит в Кыргызстан позволит вывести многогранное сотрудничество двух стран на новый уровень.