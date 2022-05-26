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До двух миллиардов долларов планируют увеличить товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном | BaigeNews.kz 26 мая, 14:54
1722

До двух миллиардов долларов планируют увеличить товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном

Товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном планируют увеличить до двух миллиардов долларов. Об этом стало известно на совместном брифинге глав государства Касым-Жомарта Токаева и Садыра Жапарова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана отметил, что его визит в Кыргызстан позволит вывести многогранное сотрудничество двух стран на новый уровень.

"Сегодня, когда весь мир переживает сложный период, особенно важно объединить наши усилия. Казахстан – один из основных торговых и инвестиционных партнеров Кыргызской Республики. В прошлом году товарооборот между нашими странами достиг одного миллиарда долларов. За последние 15 лет Казахстан инвестировал более одного миллиарда долларов в экономику Кыргызстана, в том числе в реализацию социально значимых проектов. В целом, у нас имеется потенциал для дальнейшего расширения экономической интеграции. Мы договорились увеличить объем взаимной торговли до двух миллиардов долларов", – заявил Касым-Жомарт Токаев.


#международное сотрудничество #Кыргызстан #Касым-Жомарт Токаев #Акорда
26 мая, 14:54
1722
Журналист

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