Для поддержки бизнеса в Казахстане ввели запрет на штрафы и пени по кредитам во время ЧП

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Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова сообщила, что для поддержки бизнеса введен запрет на штрафы и пени по кредитам во время ЧП, передает BaigeNews.kz.

"Для поддержки населения и бизнеса, 11 января текущего года агентством принят приказ по предоставлению отсрочек платежей по кредитам физических и юридических лиц, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения. На период чрезвычайного положения введен запрет на начисление штрафов и пени в случае просрочки по кредитам, а также приостановлена претензионно-исковая работа", - рассказала она.

По ее словам, для реализации поручений Главы Государства, будут предприняты несколько мер.

"Во-первых, в рамках пруденциального (ориентированного на потенциальные риски - прим.ред.) регулирования банков, будут повышены требования к достаточности собственного капитала банков путем увеличения риск-взвешивания по потребительским кредитам физических лиц. Расчет самого коэффициента долговой нагрузки будет ужесточен, из расчета будут исключены доходы, не имеющие достоверного подтверждения наличия у заемщика регулярных доходов. В рамках риск-ориентированного надзора в отношении банков и микрофинансовых организаций также будет рассмотрено введение дополнительных ограничений по высокорисковым потребительским кредитам", - отметила Абылкасымова.

Она добавила, что в результате снизится риск-аппетит банков для ограничения выдачи кредитов заемщикам, не обладающим достаточной платежеспособностью.

"Во-вторых, в рамках разрабатываемого правительством механизма банкротства физических лиц будут приняты меры по урегулированию проблемной задолженности по кредитам физических лиц в банках и микрофинансовых организациях, в том числе переданных на взыскание коллекторам. В-третьих, агентством дополнительно будет ужесточено регулирование процентных ставок по кредитам физических лиц путем снижения их предельных значений, а также включения в расчет эффективных ставок вознаграждения по кредитам, любых комиссий и платежей по кредитам. Это позволит ограничить рост долговой нагрузки населения по вновь выдаваемым кредитам. В реализацию поручения главы государства по ограничению необоснованного вывода капитала из страны агентством совместно с Национальным банком и агентством по финансовому мониторингу принят совместный приказ по усилению мер контроля трансграничных финансовых операций", - добавила спикер.

Агентство по регулированию и развитию финансового планирует регулировать процентные ставки по кредитам физических лиц путем снижения их предельных значений, а также включения в расчет эффективных ставок вознаграждения по кредитам, любых комиссий и платежей по кредитам. Это позволит ограничить рост долговой нагрузки населения по вновь выдаваемым кредитам