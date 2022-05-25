Депутат озвучила проблему ветхого жилья в Казахстане

Фото: inform.kz

Проблему ветхого жилья в Казахстане подняла на заседании Мажилиса Парламента РК депутат Екатерина Смышляева. Свой депутатский запрос она направила министру индустрии и инфраструктурного развития Каирбеку Ускенбаеву, передаёт BaigeNews.kz

"Последним приказом министерства предусмотрено два варианта кредитования. В долгосрочной перспективе "жилищный займ", до которого наиболее старые и разрушенные дома вряд ли дотянут (три года). Второй вариант – бюджетный кредит. Схема знакомая. Кредитование государством ремонтных работ фасадов, крыш, подвалов и общедомовых коммуникаций многоквартирных домов началось в 2011 году. Договоры на такие займы под 0,1 процента на семь лет заключались между владельцем квартиры, оператором при акимате и подрядчиком. Готова ли программа к новым запросам собственников?", – задалась вопросом депутат Екатерина Смышляева.

80 процентов многоэтажек жилищного фонда старше 30 лет и нуждаются в капитальном ремонте. Самим жильцам это не под силу, остаются только кредиты.По плану, для новых займов, должен был заработать револьверный механизм кредитования. Но в полной мере этого не произошло. Причина – не была обеспечена возвратность кредитов. Многомиллионные долги копятся с начала реализации программы.

По словам Смышляевой, в этом году, со всеми дебиторскими и кредиторскими задолженностями, операторов при местных исполнительных органах ликвидируют и их правопреемником становятся социально-предпринимательские корпорации. Их штат и функции пока не приспособлены к работе в жилищно-коммунальной сфере, а сейчас им предстоят сотни судов с неплательщиками кредитов.

"Росту числа должников способствовали сложности по взысканию долгов. Приведу один пример. При продаже жилья, согласно действующему приказу, собственник должен полностью погасить бюджетный кредит. Но этого часто не происходит. А при оформлении сделки нотариусы не видят обременение владельцев квартир по общедомовым ремонтам. Они не отражаются и в договоре купли-продажи. То есть, формально обязательства к новому владельцу не переходят, но и связь со старым теряется. Вызывают вопросы и новые механизмы получения бюджетных кредитов ОСИ и ПТ. Для них в кредитном договоре теперь отсутствует подрядчик – его место занимают председатели обществ и товариществ", – отметила депутат.

Поэтому мажилисмены считают необходимым сменить оператора бюджетного кредитования, провести обязательный независимый аудит (включая аудит эффективности) всего периода его работы. Кроме того, нужно обновить действующие подзаконные нормативно-правовые акты с учётом смены оператора и текущего опыта работы новых форм управления домами. Наделить соответствующими компетенциями социально-предпринимательские корпорации. А также обеспечить наличие информации об имеющихся домовых обременениях в информационных системах нотариусов для обеспечения прозрачности сделок купли-продажи.