"Дельта" и "Омикрон" могут вызвать цунами новых заражений

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Циркуляция сразу двух штаммов коронавируса может вызвать большой всплеск заражения во всем мире. Об этом на брифинге заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает сайт организации.

"В 2020 году было зарегистрировано 1,8 миллиона смертей, в 2021 году – 3,5 миллиона, и мы знаем, что фактическое число намного выше. Прямо сейчас "Дельта" и "Омикрон" представляют собой две угрозы, которые увеличивают количество случаев заболевания до рекордных цифр, что снова приводит к резкому увеличению числа госпитализаций и смертей. Я очень обеспокоен тем, что "Омикрон", обладая большей заразностью, циркулирующий одновременно с "Дельтой", приводит к цунами случаев", – сказал он.

Рост случаев заражения оказывает огромное давление на медработников и всю систему здравоохранения. Давление на системы здравоохранения возникает не только из-за того, что новые пациенты с COVID-19 нуждаются в госпитализации, но и из-за заражения самих медицинских работников.

Глава ВОЗ сообщил, что 92 страны из 194 не достигли целевого показателя вакцинации в 40% населения к концу года и призвал правительства и гражданское общество работать над тем, чтобы к началу июля в государствах охват вакцинацией составил 70%.