Члены Центральной комиссии референдума встретились с международными наблюдателями

Фото: пресс-служба ЦКР РК

Председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров и члены ЦКР РК провели 4 июня ряд встреч с международными наблюдателями, передаёт BaigeNews.kz

По информации пресс-службы ЦКР РК, проведена встреча с председателями и членами 12 центральных избирательных органов иностранных государств: Турции, Узбекистана, Болгарии, Молдовы, Туркменистана, Азербайджана, Беларуси, Российской Федерации, Армении, Грузии, Кыргызской Республики, Таджикистана.

Также проведены отдельные встречи с представителями Верховного избирательного совета Турецкой Республики и Центральной избирательной комиссии Узбекистана.





Во встречах с представителями международных организаций приняли участие наблюдатели от ШОС, ТюркПА, МПА СНГ, депутатского корпуса парламентского собрания союза Беларуси и России, Госдумы РФ.

Председатель ЦКР РК Нурлан Абдиров выразил благодарность представителям центральных избирательных органов иностранных государств и международных организаций за то, что они принимают участие в наблюдении за референдумом.





В ходе встреч Нурлан Абдиров отметил, что присутствие международных наблюдателей повышает авторитетность проведения референдума и во многом является гарантией их гласности и открытости, в том числе ШОС, которая является одной из наиболее авторитетных и динамично развивающихся организаций не только в регионе, но и в мире.

МПА СНГ имеет чёткую организационную и разветвленную систему координирующих межгосударственных, межправительственных и межведомственных институтов.

Также глава ЦКР РК отметил, что приветствует расширение взаимодействия с парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран.





Председатель ЦКР РК Нурлан Абдиров и члены ЦКР РК представили наблюдателям подробную информацию о ходе подготовки и проведения республиканского референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан, назначенного на 5 июня 2022 года.

Также члены ЦКР РК ответили на вопросы членов делегаций, касающиеся агитационной деятельности, работы комиссий, участия международных наблюдателей и представителей иностранных СМИ в наблюдении за референдумом.





Представители центральных избирательных органов иностранных государств и международных организаций поблагодарили членов ЦКР РК за встречу и пожелали успехов в проведении республиканского референдума.