"Через референдум каждый имеет право высказать свое мнение" - эксперты обсудили поправки в Конституцию

Фото: пресс-служба КИОР

20 мая в Туркестане прошло региональное заседание экспертного клуба Sarap на тему "Конституционный референдум: перспективы общественного развития", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанский институт общественного развития (КИОР).

Участники заседания обсудили роль Конституции в развитии страны и значение конституционной реформы в создании Нового Казахстана. Предстоящий референдум стал главной темой обсуждения. В частности, спикеры поделились своим мнением и единогласно выступили в поддержку проведения референдума.

Модератором выступила заместитель председателя правления КИОР Асем Кайдарова. В своем выступлении она подчеркнула, что в Основной закон страны вносятся значительные изменения, которые трансформируют модель государственного управления и в то же время являются триггером для нового этапа в развитии общественных процессов. Заместитель акима Туркестана Ерлан Кузембаев отметил, что участие в референдуме "является гражданским долгом каждого".

По мнению руководителя группы стратегического анализа центра КИОР Лязат Нуркатовой, новые поправки в Конституцию изменят сущность политической системы и оптимизируют баланс отношений между ветвями власти.

"Это существенно изменит распределение власти. Например, президент уже не сможет отменять решения акимов областей. Но это не означает ослабление президента, скорее, у акимов повысится ответственность. Также возрастет роль Парламента. Сенат усилит свою представительную функцию, а Мажилис будет полностью отвечать за законотворческий процесс", - сказала она.

Спикер напомнила, что участие в референдуме в Казахстане добровольное и необходимо соблюдать ключевые принципы референдума – его всеобщий характер, равное и прямое право участия при тайном голосовании и гласности.





Фото: пресс-служба КИОР

Директор информационно-аналитического центра управления общественного развития Туркестанской области Сейдулла Айкозов уверен, что инициированный Президентом референдум 5 июня, необходимо интерпретировать как эффективный механизм создания Нового Казахстана.

"В светском правовом государстве все вопросы решаются в рамках закона. Если Конституция не амбициозна, если она не опережает планку, если она не стоит на высоте, то напряжение в стране возрастает, негативная ситуация усиливается. Для этого закон должен быть досконально изученным. Через референдум каждый имеет право высказать свое мнение. Давайте воспользуемся возможностью и будем активными", - сказал доцент, заведующий кафедры правоведения Международного Казахско-Турецкого Университета им. Ходжа Ахмеда Ясауи Аскат Есеналиев.

Эксперт КИОР Жаксыбек Жиеналиев отметил, что актуальным на сегодняшний день для каждого гражданина остаётся вопрос о том, как референдум повлияет на жизнь казахстанцев в целом.

"В ближайшее время в 33 статьи Закона будет внесено 56 изменений. Все изменения позволяют сформировать правовую основу новой, эффективной модели взаимоотношений власти и общества. В целом, у людей ещё много вопросов по референдуму. Некоторые граждане до сих пор понятия "выборы", "голосование" ассоциируют с выборами президента или выборами депутатов маслихата, мажилиса. В этом направлении очень важна правильная разъяснительная работа с населением. Вес предстоящей политической реформы будет приоритетным, направленным на возрождение элементов, сложившихся в системе государства. Референдум является важным институтом демократии, так как учитывается мнение непосредственно народа относительно вопросов государственного значения", - объяснил спикер.

По мнению специалиста по работе с молодёжью Туркестанского многопрофильного высшего медицинского колледжа Бакдаулета Сейтжанова, народные выборы депутатов и акимов ускорят развитие регионов.