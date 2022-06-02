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Бывший управляющий директор КМГ объявлен в розыск | BaigeNews.kz 2 июня, 17:05
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Бывший управляющий директор КМГ объявлен в розыск

Объявлен в розыск бывший управляющий директор национальной компании "КазМунайГаз" 46-летний Ибулла Сердi, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

"Серді подозревается в хищении вверенного чужого имущества в особо крупном размере, совершённом группой лиц по предварительному сговору", — сообщили в АФМ.

При установлении разыскиваемого или получении какой-либо информации о его возможном местонахождении граждан просят сообщить по телефонам доверия АФМ +7 7172 708 478, +7 7172 767 921, либо по адресу: Нур-Султан, улица Бейбитшилик, 10.

За предоставление достоверной информации о местонахождении разыскиваемого предусмотрено денежное вознаграждение, анонимность гарантируется.
#Коррупция #хищения #розыск #КазМунайГаз
2 июня, 17:05
1363
Журналист

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