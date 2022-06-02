Бывший управляющий директор КМГ объявлен в розыск

Объявлен в розыск бывший управляющий директор национальной компании "КазМунайГаз" 46-летний Ибулла Сердi, сообщает BaigeNews.kz
со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
"Серді подозревается в хищении вверенного чужого имущества в особо крупном размере, совершённом группой лиц по предварительному сговору", — сообщили в АФМ.
При установлении разыскиваемого или получении какой-либо информации о его возможном местонахождении граждан просят сообщить по телефонам доверия АФМ +7 7172 708 478, +7 7172 767 921, либо по адресу: Нур-Султан, улица Бейбитшилик, 10.
За предоставление достоверной информации о местонахождении разыскиваемого предусмотрено денежное вознаграждение, анонимность гарантируется.