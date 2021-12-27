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Борьбу с торговлей людьми в Казахстане обсудили в Генпрокуратуре | BaigeNews.kz 27 декабря, 14:42
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Фото: 24.kz

Борьбу с торговлей людьми в Казахстане обсудили в Генпрокуратуре

Под председательством Генерального прокурора Гизата Нурдаулетова 27 декабря 2021 года состоялось очередное заседание Координационного совета, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

На заседании обсудили вопросы противодействия торговле людьми и модернизации уголовного процесса.

Открывая мероприятие, генпрокурор подчеркнул важность принимаемых усилий по борьбе с торговлей людьми. По поручению Главы государства ужесточено наказание за такие преступления. Для потерпевших предусмотрена единовременная компенсация, а для жертв-иностранцев введена возможность продления срока пребывания в стране. Кроме того, с 2018 года за уголовные правонарушения, связанные с торговлей людьми, осуждено 283 лица.

"После вызволения из рабства люди сталкиваются с трудностями и вновь могут стать объектом торговли. Поэтому необходимо обеспечивать их пакетом медицинских, социальных и правовых услуг" — отметил Гизат Нурдаулетов.

Участники обсудили на заседании дополнительные меры, которые необходимо предпринять для своевременного выявления и пресечения данного вида преступлений.


#торговля людьми #Генпрокуратура #соцзащита
27 декабря, 14:42
2234
Журналист

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