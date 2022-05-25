Бомбу из-за нежелания учиться сделала школьница в Кокшетау

Фото: pressfoto/freepik.com

В средней школе-лицее № 2 Кокшетау нашли жестяную банку с проводами. В управлении полиции рассказали, что бомбу сделала одна из учениц школы, потому что не хотела учиться, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на ДП Акмолинской области.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и полиция. 20 преподавателей и 10 сотрудников технического персонала школы эвакуировали. Специалисты-взрывотехники и кинологи Центра кинологической службы со специально обученными собаками осмотрели внутренние помещения и прилегающую территорию школы. Для безопасности граждан специалисты приняли решение о ликвидации обнаруженного устройства на месте. Поэтому на безопасном расстоянии и с соблюдением необходимых мер безопасности устройство взорвали.

Сотрудники полиции выяснили, что устройство изготовила одна из учениц школы. По предварительной информации, мотивом такого поступка стало нежелание учиться конкретно в школе № 2. Сотрудники ювенальной полиции решают вопрос о постановке несовершеннолетней на профилактический учет.