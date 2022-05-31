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Больше познавательного контента в TikTok планируют производить в Казахстане | BaigeNews.kz 31 мая, 12:45
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Фото: pixabay.com

Больше познавательного контента в TikTok планируют производить в Казахстане

30 мая министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров встретился с директором по связям с органами государственной власти и корпоративным вопросам в Восточной Европе Сергеем Соколовым. На встрече Казахстан и Россия договорились увеличить количество познавательного контента в TikTok, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

На встрече Аскар Умаров рассказал, как в Казахстане растёт активность популярных отечественных блогеров, объединившихся в TikTok-хаусы. Со своей стороны Сергей Соколов поддержал предложение об усилении познавательного контента и предложил реализовать в Казахстане новые совместные проекты с содержательным контентом об истории, туризме, культуре, образовании и науке, театрах и музеях.

"Платформой TikTok по всему миру пользуются более двух миллиардов человек, а в Казахстане уже более семи миллионов пользователей. За четыре года с момента появления развлекательный контент TikTok становится более содержательным", - рассказали в МИОР.


#TikTok House #TikTok #министерство информации и общественного развития РК #международное сотрудничество
31 мая, 12:45
1532
Журналист

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