Больше познавательного контента в TikTok планируют производить в Казахстане

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30 мая министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров встретился с директором по связям с органами государственной власти и корпоративным вопросам в Восточной Европе Сергеем Соколовым. На встрече Казахстан и Россия договорились увеличить количество познавательного контента в TikTok, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

На встрече Аскар Умаров рассказал, как в Казахстане растёт активность популярных отечественных блогеров, объединившихся в TikTok-хаусы. Со своей стороны Сергей Соколов поддержал предложение об усилении познавательного контента и предложил реализовать в Казахстане новые совместные проекты с содержательным контентом об истории, туризме, культуре, образовании и науке, театрах и музеях.