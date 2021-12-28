Более ста миллионов квадратных метров жилья хотят построить в Казахстане до 2025 года

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О планах по развитию строительной отрасли рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, передает BaigeNews.kz.

"Согласно поручению Главы государства, а также в соответствии с предвыборной программой партии Nur Otan, до 2025 года планируется построить 103 миллиона квадратных метров жилья. 977 тысяч семей будут обеспечены жильем. На один тенге госинвестиций будут привлечены до семи тенге частных инвестиций", - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства РК.

На сегодня из этого объема в эксплуатацию ввели 16 миллионов квадратных метров жилья. Увеличение темпов жилищного строительства в сравнении с прошлым годом отмечается в 12-ти регионах. Министр подчеркнул, что для доступности жилья проводят работу в трех направлениях:

цифровизация строительной отрасли;

совершенствование системы ценообразования и усиления контроля в строительстве;

развитие производства строительных материалов.

"Внедряется государственный банк информационных моделей, который позволяет моделировать строительные объекты онлайн, в том числе с применением технологий информационного моделирования (BIM-технологии). Система "Е-Құрылыс" позволяет контролировать в онлайн-режиме процесс строительства на всех этапах: от рытья котлована до ввода в эксплуатацию. Для учета договоров долевого участия внедрен "Казреестр". Он минимизирует риски покупки жилья по долевому строительству от недобросовестных застройщиков. На онлайн-платформе "Маркетплейс" компании могут напрямую без посредников покупать у производителей стройматериалы. Платформа "Е-Шаңырақ" является личным помощником жильцов и дает доступ ко всей информации по управлению своим домом. В целом принимаемые меры по цифровизации отрасли снизят бюрократию и упростят процедуры в строительстве", - сказал Бейбут Атамкулов.

Для исключения завышения стоимости одних и тех же объектов с участием инвестиций государственного и квазигосударственного секторов установлены предельные лимиты затрат на строительство с внедрением онлайн-калькулятора на портале Госэкспертизы (epsd.kz).

"Разрабатываются единичные сметные цены, справочники сметных цен (взамен прайс-листов). Это исключит колебания стоимости строительства одних и тех же объектов по регионам, а также завышение сметной стоимости проектов на этапах проектирования и экспертизы проектно-сметной документации", - отметил глава МИИР.

По действующему законодательству, проверки органов государственно-архитектурного контроля невозможны без наличия жалоб (на этапе строительства низка вероятность поступления жалоб) и ГАСК не участвует в приемке объектов в эксплуатацию. Как результат: принимаются объекты со строительными недоделками.

Для усиления государственного контроля разработан законопроект, содержащий безотлагательные меры, такие как:

внедрение градостроительной экспертизы в целях исключения некачественного планирования застройки территории;

внедрение планового контроля объектов на всех этапах строительства (начиная с рытья котлована до благоустроительных работ) и участие ГАСК в приемке объектов в эксплуатацию;

создание независимой государственной лабораторной службы для проведения лабораторного и технического обследования используемых материалов и качества выполненных работ.

Наряду с этим, в рамках исключения хаотичной застройки и регулирования градостроительного планирования, внедряются новые стандарты комплексной застройки городов, для комфортного проживания населения с учетом международного опыта.

Внутренний рынок строительных материалов составляет 2,6 миллиарда долларов из которых доля отечественного производства составляет 60 процентов, импорт - 40 процентов.



"Как мы видим, казахстанские производители почти в полной мере покрывают потребность внутреннего рынка в базовых строительных материалах таких как бетон, цемент, стеновые материалы. Почти повсеместно в строительстве и при ремонте используется только казахстанский гипсокартон и сухие строительные смеси. Но импортозависимыми строительными материалами остаются товары с высокой добавленной стоимостью сегмента финишной отделки. Как правило, это отделочные материалы, обои, линолеум, теплоизоляционные материалы, санфаянс и стекольная продукция", - добавил министр.

В текущем году запустили два крупных проекта по реализации производств строительных материалов, в 2022 году также ожидается запуск новых производств.