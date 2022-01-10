Протесты в Казахстане: задержаны более 7 900 человек

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По состоянию на 10 января в органы внутренних дел в Казахстане доставлено 7 939 человек, передает BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб МВД.

Сообщается, что при проведении оперативных мероприятий в Алматы на двух рынках задержаны 207 человек.

"Изъяты пять угнанных автомобилей, похищенные товарно-материальные ценности (новые компьютерные процессоры, ноутбуки, музыкальный центр), а также две единицы гладкоствольного и четыре единицы холодного оружия", - говорится в сообщении штаба.



