Банки не вправе ограничивать заёмщика в выборе страховой организации - АРРФР

В Казахстане банки второго уровня (БВУ) при выдаче кредита не вправе ограничивать заёмщика в выборе страховой организации, отметили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка АРРФР, передаёт BaigeNews.kz.
Заместитель директора департамента страхового рынка и актуарных расчетов АРРФР Елена Филимонова рассказала об особенностях автомобильного страхования на фоне вопросов, возникших у казахстанцев-участников программы льготного автокредитования.
"Выбор банка для принятия участия в программе льготного автокредитования – это право заёмщика. В случае, если банк предлагает условия, не удовлетворяющие требованиям заёмщика, он может обратиться в другой банк, принимающий участие в данной программе. При оформлении договора займа БВУ, как правило, предусматривают в качестве одного из требований для участия в программе льготного автокредитования – заключение договора добровольного страхования автотранспорта со страховой организацией. Важно знать, что страхование автотранспорта является добровольным видом страхования. В связи с этим условия и порядок страхования определяются по соглашению сторон, т.е. страховой организацией и заёмщиком (страхователем). Согласно банковскому законодательству, если условиями о предоставлении займа предусмотрены требования о заключении договора страхования, банк не вправе ограничивать заемщика в выборе страховой организации", - отметила Филимонова.
После выбора страховой организации при заключении договора добровольного страхования автотранспорта заёмщик имеет право предложить внести изменения в существенные условия договора страхования и определить их совместно со страховой организацией.
В случае аварии и повреждения автомобиля, страховка покроет ущерб, независимо от того, кто является виновником аварии. Договором страхования также может быть предусмотрена защита автотранспорта, являющегося предметом залога, от повреждений в результате погодных условий и других неблагоприятных событий.
"Таким образом, имея страховку, вы можете не опасаться, что залоговый автомобиль будет повреждён или выйдет из строя, в то время как вы оплачиваете за него кредит", - подвела итог Елена Анатольевна.
АРРФР рекомендует гражданам до подписания договора страхования внимательно изучить его условия, чтобы в будущем обезопасить себя от возможных рисков и иметь чёткое представление, как действовать при наступлении страхового случая и на какую выплату можно рассчитывать.